A empresa quer ser indemnizada porque considera que o passageiro ao ter saído a meio do voo e apanhado uma outra ligação mais barata, para um outro aeroporto, defraudou a companhia aérea alemã em 2000 euros. Valor que teria de ser pago se tivesse comprado o bilhete para esse destino final.

Lufthansa processa passageiro por não ter apanhado voo de escala

A Lufthansa empreendeu recentemente uma batalha judicial com um passageiro que não embarcou no voo de escala, em Frankfurt, entre Oslo e Seattle. O homem utilizou um sistema de compra de bilhetes de avião conhecido por "hidden city ticketing" em que os passageiros podem encontrar bilhetes de rotas, a partir de escalas, que ficam mais baratos do que um voo direto para o destino final. Por exemplo, um voo de Nova Iorque para Los Angeles com paragem em Chicago seria mais barato do que o voo direto Nova Iorque-Chicago. Se um passageiro quisesse voar para Chicago, compraria o voo Nova Iorque para Los Angeles (com a escala) mais barato do que a ligação direta.

O passageiro pagou 657 euros para voar entre Oslo e Seattle (ida e volta), com escalas em Frankfurt em ambas as viagens. Mas na verdade o seu destino final era Berlim. Na viagem de volta de Seattle para Oslo, desembarcou em Frankfurt e dali voou para Berlim, tendo comprado um bilhete à parte na mesma companhia.

Segundo os documentos do tribunal citados pela NPR (rádio pública norte-americana), a Lufthansa alega que esta prática é uma violação dos seus "Termos e Condições" e que o bilhete, ida e volta entre Seatle e Berlim, deveria ter custado 2,769 euros. Quer, por isso, que o passageiro devolva agora a diferença entre os 2,769 euros e os 657 euros, um valor de 2,112 euros. A NPR conta que o caso foi 'chumbado' por um tribunal de capital alemã, mas de acordo com a televisão americana CNN a Lufthansa pretende recorrer.

O advogado de defesa do passageiro alega que o ato da empresa é incompreensível e que os termos e condições da Lufthansa não preveem casos como estes. Ao mesmo tempo o acórdão refere que os termos do contrato da companhia não são totalmente transparentes e não preveem que se volte a calcular uma tarifa. Refere também que o método de cálculo do preço inicial (657) é "completamente opaca".

O método "hidden city ticketing" foi popularizado pelo site Skiplagged, que ajuda a encontrar voos com preços até 80% mais baratos que em outros sites e companhias aéreas. Curiosamente o moto do site refere o facto da companhia aérea norte-americana United (juntamente com a companhia Orbitz) ter processado o sítio. "Our flights are so cheap, United sued us... but we won." ("Os nossos voos são tão baratos, a United processou-nos... mas nós ganhámos", em inglês).

As duas empresas alegavam concorrência desleal e práticas enganadoras, mas acabaram por não seguir em frente com o caso. No caso da United, o juiz alegou que a queixa foi desencadeada em Illinois sendo que a Skiplagged está sediada em Nova Iorque.

