Os pilotos da companhia aérea tinham apelado à paralisação dos voos de transporte de passageiros e mercadorias até sexta-feira.

Lufthansa cancela greve após acordo sobre aumentos salariais

Afinal, os pilotos da Lufthansa não farão greve esta semana, uma vez que surgiu um acordo de última hora entre o sindicato Vereinigung Cockpit (VC) e a direcão da empresa sobre aumentos salariais, indicou um porta-voz do VC à AFP.

O sindicato tinha apelado à greve para o transporte de passageiros na quarta-feira e na quinta-feira, e até sexta-feira para o ramo de mercadorias, mas "foi alcançado um acordo" e a greve "será cancelada", segundo a mesma fonte.

O conteúdo deste acordo não foi imediatamente tornado público.

Esta manhã, o grupo tinha indicado que faria uma "nova oferta" aos sindicatos de pilotos na esperança de evitar a paralisação do trabalho, que teria tido "consequências enormes" no plano de voo.

Pilotos tinham parado de trabalhar na sexta-feira

O sindicato tinha feito uma "proposta séria" com a condição de se cancelar a greve.

Os pilotos estavam a exigir um aumento salarial de 5,5% este ano e 8,2% em 2023, bem como ajustamentos na grelha tarifária.

O grupo tinha-lhes oferecido inicialmente um aumento total de 900 euros em duas fases: 500 euros em 1 de setembro e 400 euros em abril de 2023.

Recusando esta oferta, os pilotos pararam de trabalhar na sexta-feira passada, obrigando a companhia a cancelar quase todos os seus voos de Frankfurt e Munique - os seus dois hubs na Alemanha.

As perturbações não foram bem-vindas após um verão difícil para a indústria aérea devido à escassez de pessoal nos aeroportos e a uma greve do pessoal de terra da companhia no final de julho, que também impediu centenas de voos.

CEO considera aumentos "apropriados" devido à inflação

"Nestes tempos de inflação, aumentos salariais significativos são absolutamente apropriados", concedeu o CEO do grupo, Carsten Spohr, aos jornalistas na segunda-feira à noite.

A maior companhia aérea da Europa tem cerca de 5.500 pilotos nas suas operações de passageiros e mercadorias. O Vereinigung Cockpit é o único sindicato que os representa.

O grupo chegou a um acordo com o sindicato Verdi, que representa o pessoal de terra, no início de agosto. Os empregados receberão um aumento de 200 euros por mês, seguido de mais 2,5% no início de 2023 e de mais 2,5% em julho de 2023.

Estão em curso conversações com a tripulação de cabine, disse Spohr.

A inflação na Alemanha subiu novamente em agosto, para 7,9% numa base anual, depois de ter estabelecido uma série de recordes ao longo do ano passado.

Espera-se que as negociações salariais sejam tensas em todos os sectores de atividade. Na indústria metalúrgica, terão início em meados de setembro e o principal sindicato do setor, a IG Metall, está a exigir aumentos salariais de 8%.

