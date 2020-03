O escritor chinelo, de 70 anos, residente em Gigón, Espanha, começou com sintomas depois de regressar da Póvoa do Varzim. Autoridades tentar descobrir se foi infetado em Portugal ou Espanha.

Mundo 2 min.

Luís Sepúlveda infetado com Covid-19 após ter estado em Portugal

Paula SANTOS FERREIRA O escritor chinelo, de 70 anos, residente em Gigón, Espanha, começou com sintomas depois de regressar da Póvoa do Varzim. Autoridades tentar descobrir se foi infetado em Portugal ou Espanha.

O escritor chileno que participou no Festival Correntes d’ Escritas, na Póvoa do Varzim, entre os dias 18 e 23 de fevereiro, foi diagnosticado com o novo coronavírus, no sábado, dia 29, confirmaram as autoridades das Astúrias.



Luís Sepúlveda está internado em isolamento, bem como a sua mulher, de 66 anos, que também apresenta sintomas da doença e que está a aguardar os resultados dos testes, no Hospital Universitario Central de Asturias, noticia o jornal A Voz das Astúrias.

Coronavírus. 32 casos confirmados em Espanha As autoridades de saúde espanholas contabilizaram até ao momento mais de 30 casos positivos de no país. Estão todos em "boas condições", incluindo o mais grave, um homem de 77 anos em Madrid.

O escritor começou a manifestar sintomas no dia 25, após ter regressado de Portugal, mas só se deslocou a uma clínica em Covadonga, dia 27, que o terão enviado para casa, enquanto aguardavam os resultados dos testes. Sábado chegaram os resultados que deram positivo para o Covid-19.

De acordo com o jornal "El Comercio", em terras lusas, com o Luís Sepúlveda e a mulher, a poetisa Carmen Yáñez, estiveram também um grupo de amigos asturianos.

A origem do contágio

Até ao momento, nada confirma que o casal tenha sido contaminado em Portugal. As autoridades de saúde portuguesas estão em contacto com as congéneres espanholas para conhecer tudo sobre o que o escritor e a mulher fizeram entre Portugal e Espanha, segundo indicam fontes ao Observador.

LUSA

“O Luís já estava bastante constipado quando nos despedimos”, declarou ao Expresso Manuela Ribeiro da organização do Festival Correntes d'Escritas. E sublinhou: “Mas ninguém sabe de onde poderá ter vindo o vírus, até que o tenha contraído mais tarde, inclusive”.

"Contactar todos os participantes"

Contudo, esta responsável que já contactou com a linha de saúde 24 anunciou aquele semanário português que a organização vai “informar todas as pessoas que estiveram envolvidas no festival, desde escritores a público. Toda a gente, no fundo”. E está agendada uma “reunião com o vereador da Câmara Municipal” da Póvoa do Varzim.

Covid-19. Madeira regista primeiro caso suspeito de infeção Paciente recém-chegado de Milão está internado no Hospital do Funchal. O segundo português infetado no navio cruzeiro atracado no Japão continua hospitalizado.

Até ao momento, Portugal não regista nenhum caso de infeção. Dos 70 casos suspeitos, 67 deram negativos, aguardando-se os resultados dos restantes, indicam os dados do boletim de sábado à tarde, da Direção-Geral da Saúde (DGS). Dos 70 casos suspeitos, 11 tinham sido registados nas últimas 24 horas.

“De acordo com a informação atual, o risco para a saúde pública em Portugal é considerado moderado a elevado”, refere o boletim. “Tendo em conta a situação epidemiológica mundial, é necessário considerar a hipótese da importação de casos de doença de cidadãos provenientes da China ou de outras áreas com transmissão comunitária ativa”, declara a DGS.

Em Espanha, o número de casos confirmados subiu para os 58, não havendo ainda mortes a registar.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.