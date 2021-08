Para domingo, está lançado o alerta laranja em todo o país mas entre Auvergne-Rhône-Alpes e no sudeste a classificação é vermelha. Se vai passar amanhã por França no regresso ao Luxemburgo tenha atenção.

França. Quase 850 km de filas nas estradas no regresso das férias

Como era esperado o tráfego foi mais uma vez muito intenso nas estradas francesas durante este sábado, principalmente no sentido do regresso de férias com quase 840 km de engarrafamentos, sendo as situações mais complicadas entre Auvergne-Rhône-Alpes e na orla mediterrânica.

O pico de tráfego foi atingido ao meio-dia com 838 quilómetros de filas principalmente na auto-estrada A7 no sentido sul-norte, de acordo com Bison Futé. Sobre esta última, as dificuldades concentraram-se no Drôme com um máximo de 131,7 km de abrandamentos acumulados.

Entre Orange e Lyon, o tempo de viagem foi prolongado em pelo menos uma hora, bem como na direção oposta, de acordo com Vinci Autoroutes, o gestor da A7.

Ao mesmo tempo, houve outras dificuldades no Mediterrâneo, entre Narbonne e Orange na A9, com a viagem a estender-se por duas horas e 10 minutos em ambas as direções, em vez da habitual uma hora e 40 minutos.

Na autoestrada A61, foram necessários mais 30 minutos para chegar a Toulouse a partir do Aude, de acordo com a Vinci Autoroutes. Por outro lado, Vinci não notou grandes dificuldades na A8, onde o tráfego foi abrandado em cerca de dez a quarenta minutos em vez das habituais 2.20 da manhã.

Ao meio-dia, no lado atlântico, a partir da fronteira espanhola, foi necessário contar pelo menos, com mais duas horas na A63 para chegar a Bordéus e depois um pouco mais de uma hora para chegar a Poitiers pela A10, a partir da capital da Gironda, segundo a mesma fonte.

Na região de Vienne em França, Bison Futé registou cerca de 60 km de engarrafamentos pouco depois das 11.30 da manhã. Contudo, não foram observadas dificuldades ao meio-dia, ainda na A10, desde a região de Poitou até Paris, segundo a Vinci Autoroutes.

No início da tarde, por volta das 13h40, o número total de engarrafamentos de trânsito tinha caído para 514 km.

No fim-de-semana de 15 de Agosto já houve um grande número de veículos nas nas estradas francesas, com quase mil quilómetros de engarrafamentos no sentido do regresso. Para domingo, o tráfego rodoviário está classificado como laranja ("difícil") no sentido de retorno em toda a França, com dificuldades adicionais de tráfego em Auvergne-Rhône-Alpes e no sudeste, classificado como vermelho.

