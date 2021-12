Em causa está o agravamento da situação pandémica por causa da nova variante Omicron.

Londres cancela todos os festejos do Ano Novo

Redação Em causa está o agravamento da situação pandémica por causa da nova variante Omicron.

Ainda não é este ano que os residentes de Londres podem comemorar sem preocupações o início de mais um ano. Uma variante Omicron veio trocar como voltas ao mundo nesta altura de celebração e cada vez mais cidades e países estão a apertar como restrições para travar o aumento de novos casos de covid-19.

A quase uma semana de encerrar 2021 e entrar em 2022, Sadiq Khan, 'prefeito' da Câmara de Londres, recorreu ao Twitter para informar o cancelamento das comemorações previsto na capital britânica para o Ano Novo, face ao aumento drástico de casos da muito contagiosa variante Omicron.

"Procura ao aumento de casos de covid-19, tomamos a decisão de nosso cancelamento do evento da Passagem de Ano em Trafalgar Square", escreveu Khan, reforçando que "a segurança dos londrinos deve estar em primeiro lugar". Estava prevista uma comemoração com 6.500 pessoas e o cancelamento surge como "uma grande desilusão para muitos", mas "a segurança dos londrinos deve estar em primeiro lugar", lê-se no comunicado.

Como alternativa, será transmitida "uma comemoração espetacular de Passagem de Ano, à meia-noite na BBC1 - peço a todos os londrinos que sintonizem", avisou o 'mayor'.

Apesar de q uase metade das pessoas com mais de 12 anos ter já recebido a dose de reforço da vacina contra a covid-19 no Reino Unido, o aumento de casos continua a preocupar as autoridades. No domingo, registaram-se 82.886 novos casos. A Omicron foi responsável por 12 mortes e 102 hospitalizações até ao momento. O país é um dos mais afetados pela pandemia na Europa, com mais de 147.000 mortos, desde o início da pandemia.

















