Há um aumento de mais de 25% de representantes do setor em relação à COP26, que se realizou em Glasgow há um ano.

COP27

Lobby dos combustíveis fósseis em força na Cimeira do Clima

AFP Há um aumento de mais de 25% de representantes do setor em relação à COP26, que se realizou em Glasgow há um ano.

Os lobistas do setor petrolífero e do gás são ainda mais numerosos na COP27 do que na última conferência das Nações Unidas sobre o clima, lamentaram várias Organizações Não Governamentais (ONG) esta quinta-feira.

Corrida ao gás ameaça levar o planeta à catástrofe climática Relatório devastador apresentado esta quinta-feira na COP27 mostra em detalhe como o caminho está a ser traçado.

"636 lobistas de combustíveis fósseis, afiliados a alguns dos maiores poluidores mundiais de petróleo e gás, inscreveram-se para as conversações sobre o clima na COP27", segundo os cálculos da Global Witness e de outras associações.

Isto representa um aumento de mais de 25% em relação à COP26, que se realizou em Glasgow há um ano. Estas pessoas vêm em nome das empresas do setor dos combustíveis fósseis (BP, Chevron, Shell...) ou representam o setor, cuja utilização desde a revolução industrial é a principal causa do aquecimento global, no seio das delegações nacionais.

O maior contingente é dos Emirados Árabes Unidos - que acolherão a COP28 no próximo ano - seguido pela Rússia.

Alguns procuram oportunidades no setor petrolífero

Segundo as ONG, há mais lobistas da indústria na COP do delegações de países do continente africano, e o seu número excede o total de representantes de dez dos países mais afetados pelas alterações climáticas.

"Há grandes delegações da indústria do petróleo e gás, algumas delas fazem mesmo parte de delegações nacionais, e há também governos do Norte [da Europa] que vêm à procura de oportunidades de petróleo e gás em África, com grandes delegações", disse Thuli Makama da Oil Change International à AFP.

Conferência do clima começa este domingo no Egito com avisos de catástrofe Naquela que é a 27.ª Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP27), que encerra no dia 18, esperam-se mais de 35 mil participantes, entre os quais vários chefes de Estado e de governo.

"Os países africanos são representados por apenas alguns funcionários de cada país. Isso já faz a balança pender desfavoravelmente em relação a África", referiu.

"Os lobistas do tabaco não viriam a uma convenção sobre saúde e os traficantes de armas não viriam promover os seus produtos numa conferência sobre paz!", contestaram os ativistas em comunicado.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.