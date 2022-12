O governo holandês está decidido a impor limites máximos de renda a mais de 300.000 casas, para proporcionar a habitação mais acessível.

Limite de renda de 1.100 euros para milhares de casas nos Países Baixos

Os Países Baixos vão impor limites ao preço das rendas das casas, no mercado da habitação social. O objetivo é tornar a habitação mais acessível para as famílias com rendimentos mensais médios.

No total, estima-se que serão 300 mil as casas a serem abrangidas pela nova lei e cujos proprietários só poderão arrendá-las até um preço máximo de 1.100 euros.

O anúncio foi feito pelo ministro da Habitação Social, Hugo de Jonge, e esta nova legislação deverá entrar em vigor a partir de 2024, com os preços a serem indexados anualmente com a inflação, mas a não poderem ultrapassar este limite máximo de arrendamento.

A medida surge devido às dificuldades que as famílias com rendimento médio têm em conseguir arrendar uma casa, devido aos preços e à enorme escassez de habitações, e nesta população encontram-se professores, enfermeiros e agentes da polícia.

Multas para os proprietários

Vai haver um sistema de avaliação obrigatório neste mercado de habitação social e os proprietários que não cumprirem as rendas máximas arriscam multas.

As empresas e os investidores institucionais querem construir 100.000 casas para os rendimentos médios até 2030, anunciou o governo em comunicado.

Com o aumento da regulamentação, os inquilinos ganharão mais proteção e os senhorios estarão mais dispostos a investir no sector, defende o governo holandês.

A Holanda é já o país europeu com o maior número de propriedades sociais de arrendamento, de acordo com um estudo da OCDE. O seu governo estima que, até 2024, mais de 90% das propriedades sociais e de arrendamento médio já sejam eventualmente arrendadas por menos de 1.000 euros, nos novos contratos de arrendamento.



