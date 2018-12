O controlo perfeito dos possíveis terroristas é impossível de atingir. A estratégia tornou-se insustentável.

Lições de Estrasburgo

“Last night a DJ saved my life”, reza uma das canções mais famosas dos anos 80. Pois bem, na semana passada o futebol salvou-me a vida. Dizê-lo assim inclui não pouco humor negro, mas não deixa de ter um fundo de verdade: na terça-feira à noite era suposto eu estar a passear-me pelo mais antigo mercado de Natal do mundo, em volta da catedral de Estrasburgo, bem perto do meu hotel. Em vez disso, no entanto, encontrei um pub longínquo que transmitia a Liga dos Campeões e resolvi ficar por ali; no caloroso bar recebi as primeiras mensagens sobre o ataque terrorista (e ali fiquei bloqueado toda a noite). Pela terceira vez em três anos, tive sorte. Na aleatoriedade do caos, na implacável lei de que alguém tem de estar no local errado no segundo errado, outros não foram afortunados como eu. Duas das vítimas eram jornalistas em trabalho na cidade, havia também um casal de turistas tailandeses que tinha atravessado meio mundo para visitar o mercado… e outros tantos. Para poderem ainda iniciar 2019 neste mundo, bastaria terem virado à esquerda numa rua diferente, ou demorado mais tempo a comprar um presente… Só que o acaso pode ser terrivelmente cruel.

Durante a mesma tarde dos atentados, tinha lido um artigo de Petter Nesser (investigador norueguês que é uma autoridade em terrorismo islâmico, tendo escrito um livro de referência sobre o tema) cujo título era bastante claro: “A Europa não ganhou a guerra contra o terror”. Escrevia Nesser, não muitas horas antes do atentado, que o assunto tinha desaparecido da agenda mediática e das mentes dos cidadãos – mas apenas porque não tinha acontecido nenhum ataque “significativo” no último ano e meio; assumir que a ameaça tinha desaparecido seria um erro enorme. Só no ano de 2018, e não contando com os rumores mais ou menos vagos, contam-se pelo menos 12 conspirações jihadistas confirmadas e documentadas, das quais seis resultaram em ataques. Agora houve um sétimo.

O Daesh conseguiu atrair para a Síria muitos combatentes de origem europeia. Estes voltaram para cá, e não se converteram todos a uma vida de cidadania plena de legalidade… muitos estão na prisão, mas outros constituíram novas metástases das nossas sociedades, atraídos por ideais extremistas que ainda não perderam os seus cantos de sereia. Os números devem ser encarados com a preocupação devida: o número de extremistas islâmicos na Alemanha está estimado em 25 mil; o mesmo número no Reino Unido, dos quais três mil são considerados uma ameaça e 500 estão sob vigilância constante. Em França, mais de 20 mil estão listados no agora famoso “ficheiro S”, e quatro mil destes requerem vigilância apertada – era o caso do assassino de Estrasburgo. Ora, sabendo que vigiar uma pessoa constantemente necessita dos esforços de mais de uma dezena de agentes, entende-se que, por muita competência que tenham a polícia e os serviços de informação (e esta não é sempre evidente), o controlo perfeito de tanta gente torna-se, na prática, impossível de atingir. A estratégia tornou-se insustentável.

Mesmo pondo de parte as emoções cruas que a semana passada evoca, não é facilmente aceitável que alguém já condenado 27 vezes a penas de prisão, reconhecido como radicalizado e perigoso, seja sistematicamente libertado com toda a ligeireza, podendo continuar sem grandes limitações a sua vida criminosa. É óbvio que algo falhou; é forçoso reconhecer que podemos fazer melhor para combater o terror desde a raiz. É preciso exigir que o sistema repressivo do Estado seja implacável com aqueles que querem matar um grande número de indefesos para satisfazer a sua psicopatia; e essa exigência não pode ser deixada nas mãos dos demagogos da extrema-direita, tem de ser nossa também.

A política também pode estar na vanguarda dos acontecimentos, e a reação do Parlamento Europeu foi impressionante: na própria manhã seguinte aos atentados, na mesma cidade em que estes aconteceram, os deputados votaram a favor de uma nova estratégia de combate ao terrorismo. A proposta inclui um pacote de medidas que são urgentes, como a monitorização de todos os que pregam o ódio usando a religião, programas anti-radicalização orientados para as prisões, proibição de transporte de facas particularmente perigosas, uso de fundos europeus para apoio e compensação às vítimas, etc. Ninguém acredita, hoje, que o ataque de Estrasburgo tenha sido a última vez que a face negra do terrorismo se mostrou na Europa. Esta guerra está longe de estar ganha – mas é ganhável.

