Guerra na Ucrânia

Libertadas 108 mulheres ucranianas em troca de prisioneiros com a Rússia

AFP Segundo a presidência ucraniana, 37 são mulheres evacuadas da fábrica Azovstal e as restantes são membros do exército, marinha e guardas de fronteira.

Cento e oito mulheres, na sua maioria militares, foram libertadas numa nova troca de prisioneiros com a Rússia, disse um conselheiro da presidência ucraniana esta segunda-feira.

"Uma nova troca em grande escala de prisioneiros de guerra teve lugar hoje. Uma troca particularmente tocante e verdadeiramente especial: libertámos 108 mulheres de cativeiro", disse Andrii Iermak no Telegram.

Segundo o responsável, 37 são mulheres evacuadas da fábrica Azovstal na cidade de Mariupol, que foi sitiada pelas forças russas no início do conflito, e as restantes são membros do exército, marinha e guardas de fronteira.

Doze civis foram também libertados.

Algumas mulheres estariam detidas desde 2019

Iermak afirmou também que algumas das mulheres libertadas estavam detidas por separatistas pró-russos na Ucrânia oriental desde 2019 pelas suas "posições pró-ucranianas".

O Ministério da Defesa russo confirmou a troca, dizendo que também recuperou 100 pessoas, incluindo "72 marinheiros de navios civis russos detidos pelo regime de Kiev desde fevereiro de 2022".

Segundo Moscovo, duas mulheres ucranianas que deveriam ter integrado a trocada "recusaram-se voluntariamente a regressar à Ucrânia, desejando permanecer na Rússia".

A Rússia e a Ucrânia levaram a cabo múltiplas trocas de prisioneiros desde que a guerra começou em fevereiro.

