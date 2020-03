O Presidente da Turquia aconselho à Grécia que abra as suas fronteiras aos migrantes e os deixe passar para outros países da Europa.

"Liberta-te desse fardo". Erdogan sugere abertura de fronteiras à Grécia

O Presidente da Turquia aconselho à Grécia que abra as suas fronteiras aos migrantes e os deixe passar para outros países da Europa.

"Ei, Grécia! Lanço-te um apelo, abre também as tuas portas e liberta-te desse fardo". O apelo televisionado de Recep Tayyip Erdogan está a correr o mundo. Depois de, no sábado, as autoridades da Grécia terem protagonizado mais um episódio de violência contra um grupo de migrantes, quando lançaram gás lacrimogéneo sob a multidão que tentava atravessar a fronteira com a Turquia, o líder turco apelou que o país vizinho deixasse passar as pessoas "para outros países europeus".

No discurso transmitido pelo canal público de televisão, Erdogan acusou ainda Atenas de seguir o caminho da intimidação dos refugiados. Segundo as autoridades, só na última semana, mais de 1700 pessoas chegaram às costas das ilhas gregas e juntaram-se às 38000 que vivem em campos de refugiados sobrelotados e com condições precárias. As forças de segurança dizem ter conseguido impedido cerca de 39 mil pessoas de atravessar a fronteira.

A situação obrigou a uma tomada de posição do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR). O responsável sublinha que é preciso "uma ação urgente de auxílio a quase um milhão de civis deslocados em Idlib". Defende ainda o apoio contínuo a países como a Grécia, cuja fronteira dá acesso à União Europeia, e à Turquia, que acolhe milhões de refugiados.

Negociações em Bruxelas



Esta segunda-feira, Erdogan desloca-se a Bruxelas para discutir a questão dos migrantes com os responsáveis da União. Na antecipação, disse esperar "voltar da Bélgica com resultados diferentes", numa altura em que milhares de pessoas continuam a tentar atravessar a fronteira entre a Turquia e a Grécia, desde que em 29 de fevereiro, o líder ter anunciado que deixaria de respeitar o acordo que previa que os migrantes permanecessem em território turco em troca do pagamento de milhares de euros pelos agora 27 estados membros da União Europeia.

Embora a quantia acordada continue a entrar nos cofres de Ancara, Erdogan considera que o custo benefício não compensa e que os milhares de euros não cobrem todos os custos dos cerca de quatro milhões de migrantes, muitos da síria, que encontram refúgio no país.