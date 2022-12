O suspeito de 69 anos, um maquinista reformado de nacionalidade francesa, disparou vários tiros na sexta-feira à porta de um centro cultural curdo, matando três pessoas.

Mundo 3 4 min.

França

Levantamento da custódia do suspeito por razões de saúde

AFP O suspeito de 69 anos, um maquinista reformado de nacionalidade francesa, disparou vários tiros na sexta-feira à porta de um centro cultural curdo, matando três pessoas.

A custódia policial do reformado francês suspeito de ter morto três curdos em Paris na sexta-feira porque era "racista" foi levantada no sábado por razões de saúde, após um dia de manifestações em homenagem às vítimas ter sido manchado pela violência. "O médico que examinou o arguido hoje no final da tarde disse que o estado de saúde da pessoa em causa não era compatível com a medida de custódia policial", disse o Ministério Público de Paris no final do dia. "O arguido foi levado para a enfermaria psiquiátrica da sede da polícia. A medida de custódia policial foi levantada até à sua apresentação a um juiz de instrução quando o seu estado de saúde o permitir", acrescentou o procurador, que anunciou uma nova actualização no domingo.

O suspeito de 69 anos, um maquinista reformado de nacionalidade francesa, disparou vários tiros na sexta-feira à porta de um centro cultural curdo num movimentado bairro comercial popular com a comunidade curda no centro de Paris. Três pessoas, dois homens e uma mulher, foram mortos e três outros homens feridos, um seriamente, de acordo com o último relatório. O homem, que tinha cometido violência armada no passado, foi dominado por várias pessoas antes da intervenção da polícia e disse que tinha agido porque era "racista", disse à AFP uma fonte próxima do caso.

"O motivo racista dos factos foi "acrescentado" à investigação aberta por homicídio, tentativa de homicídio, violência com arma, e ofensas contra a legislação sobre armas, disse sábado o procurador. Foi encontrada uma caixa junto ao suspeito contendo "duas ou três revistas carregadas, uma caixa de cartuchos de 45 calibres com pelo menos 25 cartuchos no interior", de acordo com a fonte próxima da caixa. A arma utilizada foi um "Colt 45 de 1911" do exército americano "de aparência desgastada".

"Assassinatos políticos"

A mulher morta, Emine Kara, era uma líder do Movimento de Mulheres Curdas em França, segundo o Conselho Democrático Curdo em França (CDK-F). Ela tinha pedido asilo político, que foi "rejeitado pelas autoridades francesas", disse o porta-voz do movimento, Agit Polat, aos repórteres na sexta-feira. Os dois homens mortos são Abdulrahman Kizil, "um cidadão curdo comum", e Mir Perwer, um artista curdo reconhecido como refugiado político e "processado na Turquia pela sua arte", de acordo com a CDKF. Uma fonte policial confirmou à AFP as identidades de Emine Kara e Abdulrahman Kizil.

Protestos em Paris Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3 Protestos em Paris

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Protestos em Paris. Foto: AFP Protestos em Paris. Foto: AFP Protestos em Paris. Foto: AFP

Um tributo às vítimas, assistido por vários milhares de pessoas em Paris, foi o cenário de violência no início da tarde, observaram jornalistas da AFP. Onze pessoas foram presas e 31 membros da força policial ficaram feridos, bem como um manifestante, disse no BFMTV o prefeito da polícia de Paris, Laurent Nuñez. Pelo menos quatro carros foram derrubados, pelo menos um dos quais foi incendiado, e os contentores foram queimados. Algumas dezenas de manifestantes atiraram projécteis contra a polícia, que responderam disparando gás lacrimogéneo. Vários deles gritaram "Viva a resistência do povo curdo".

Em Marselha, 1.500 pessoas marcharam, de acordo com a prefeitura da polícia. A manifestação terminou com incidentes, com pelo menos dois carros da polícia incendiados, observou a AFP. A possibilidade de um ataque terrorista foi descartada nesta fase da investigação, provocando incompreensão e raiva por parte do CDK-F. "O facto de as nossas associações estarem a ser visadas é de natureza terrorista e política", disse Agit Polat após o seu encontro com o prefeito da polícia. "Não há dúvida de que se trata de assassínios políticos.

Registo criminal

O suspeito, que frequentava uma carreira de tiro, "queria atacar estrangeiros" e "obviamente agiu sozinho", disse na sexta-feira o Ministro do Interior Gérald Darmanin. "Não é certo que o assassino que queria assassinar estas pessoas (...) o tenha feito especificamente para os Curdos", disse ele. "Não há provas nesta fase que sugiram que este homem estivesse afiliado a qualquer movimento ideológico extremista", disse a procuradora Laure Beccuau. O alegado atirador tem estado sob investigação desde Dezembro de 2021 por violência com armas, com premeditação e de natureza racista, e danos por actos cometidos a 8 de Dezembro de 2021. É suspeito de ter esfaqueado migrantes num campo em Paris e de ter rasgado as suas tendas. Após um ano em prisão preventiva, foi libertado a 12 de Dezembro, como exigido pela lei francesa, e colocado sob supervisão judicial, de acordo com o procurador.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.