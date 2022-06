Valor arrecadado será usado no auxílio de crianças afetadas pelo conflito na Ucrânia.

Medalha do Nobel da Paz leiloada por 100 milhões de euros para ajudar Ucrânia

O editor russo do jornal de investigação independente Novaya Gazeta, Dmitry Muratov, leiloou na segunda-feira a sua medalha do Prémio Nobel da Paz por 103,5 milhões de dólares (98 milhões de euros). O valor será usado para ajudar crianças deslocadas pelo conflito na Ucrânia.

Muratov ganhou o Nobel da Paz em 2021, juntamente com a jornalista filipina Maria Ressa, com a comissão a honrá-los "pelos seus esforços para preservar a liberdade de expressão". Dedicou-o ao seu jornal, Novaya Gazeta, e aos colegas que "morreram a defender o direito das pessoas à liberdade de expressão".

A compra, que foi confirmada por um licitante não revelado, irá para o programa da UNICEF para crianças ucranianas deslocadas pela guerra, de acordo com os responsáveis dos Leilões Heritage, que trataram da venda.



A escolha da Unicef como beneficiária dos fundos foi motivada pela preocupação de que "é essencial para nós que esta organização não pertença a nenhum governo", mas que possa "trabalhar acima", sem "fronteiras", disse o jornalista.

Dmitri Muratov foi um dos fundadores do jornal Novaya Gazeta, em 1993, após a queda da União Soviética. Conhecido pelas suas investigações sobre corrupção e violações dos direitos humanos na Chechénia, o jornal tornou-se este ano no último grande jornal a criticar o Presidente Vladimir Putin e as suas táticas dentro e fora do país.

O Novaya Gazeta anunciou, no final de março, que suspendia as publicações online e impressas na Rússia até ao final da intervenção na Ucrânia. "Não há outra solução. Para nós, é uma decisão terrível e dolorosa. Mas temos de nos proteger uns aos outros", escreveu Muratov numa carta aos leitores do jornal.





