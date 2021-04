O partido Movimento para a Democracia (MpD) proclamou hoje vitória nas eleições legislativas em Cabo Verde, que tiveram lugar este domingo.

Legislativas. PAICV ganha pela primeira vez no Luxemburgo, mas MpD consegue maioria absoluta em Cabo Verde

Henrique DE BURGO

Com 98,6% do total das mesas de voto apuradas, o MpD contabiliza 37 deputados eleitos (48,8%), ou seja, maioria absoluta, com mais de metade dos 72 deputados. O PAICV tem 29 deputados (38,4%) e a UCID outros quatro (8,8%). No entanto, faltam apurar dois deputados do círculo de emigração da Europa.

No Luxemburgo, e de acordo dados da Comissão Nacional de Eleições (CNE) de Cabo Verde, o PAICV venceu, contrariando a tendência nacional ao ganhar com 273 votos, contra 134 do MpD, 81 da UCID, 5 do PTS e 2 do PP.

Esta foi a primeira vitória do PAICV no Luxemburgo, confirmou o representante do partido no Luxemburgo e candidato suplente a deputado pelo círculo eleitoral da Europa, Jailson Melício.



Segundo confirmou à Rádio Latina o delegado da CNE no Luxemburgo, Gilson Tavares, estavam inscritas para votar 1.585 pessoas, mas votaram apenas 495. A taxa de abstenção foi de 68,8%.

A nível global, o partido do atual primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva venceu em todas as ilhas do arquipélago, com exceção da ilha do Fogo e da diáspora, e deverá governar com maioria absoluta por mais cinco anos.

Já o PAICV reconheceu a derrota e a sua líder, Janira Hopffer Almada, anunciou que vai pedir demissão da liderança do partido.



