A equipa negocial ucraniana disse nunca ter recebido qualquer proposta russa e acusa Moscovo de mais uma manobra de desinformação para manipular a opinião pública.

Guerra na Ucrânia

Lavrov. Negociações entre Moscovo e Kiev “estão a derrapar”

As negociações entre a Rússia e a Ucrânia para encontrar uma solução para a guerra “estão a derrapar”, não tendo até agora produzido qualquer progresso visível, declarou hoje o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov.

“Elas estão a derrapar, pois uma proposta que apresentámos aos negociadores ucranianos há cinco dias, e que foi elaborada tendo em conta os comentários deles, continua sem resposta”, declarou Lavrov numa conferência de imprensa em Moscovo com o seu homólogo cazaque, Mukhtar Tleuberdi.

Na mesma ocasião, o MNE russo disse igualmente ter dúvidas quanto à vontade dos dirigentes ucranianos de prosseguir as negociações.

“É muito estranho para mim ouvir todos os dias declarações (…), inclusive do Presidente [ucraniano] e dos seus conselheiros, que dão a impressão de que não precisam destas negociações para nada”, observou Lavrov, sem especificar exatamente a que declarações se referia.

Negociações com Moscovo “extremamente difíceis”

O chefe da delegação negocial russa, Vladimir Medinski, indicou também que hoje decorreu uma nova sessão de conversações.

Na semana passada, Kiev assegurou que as negociações com Moscovo estavam a ser “extremamente difíceis”.

Entretanto, no terreno, os combates prosseguem, em particular no leste da Ucrânia e na grande cidade portuária de Mariupol, no sudeste do país, desde o início de março cercada pelo exército russo e onde as forças ucranianas controlam ainda o enorme complexo industrial siderúrgico de Azovstal, onde se encontram refugiados milhares de civis.

