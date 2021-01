O conhecido jornalista americano, de 87 anos de idade, foi internado no Cedars Sinai Medical Center, em Los Angeles.

Larry King foi infetado com covid-19 e está internado há uma semana

O conhecido jornalista americano Larry King foi infetado com covid-19 e está hospitalizado há mais de uma semana em Los Angeles, noticia a CNN, o canal de televisão americano no qual trabalhou durante 25 anos.

Larry King, de 87 anos de idade, foi internado no Cedars Sinai Medical Center, de acordo com "uma fonte próxima da família", refere o canal.

O jornalista e apresentador sofre de diabetes tipo 2 e que tem um historial clínico problemático, incluindo vários ataques cardíacos e um cancro do pulmão, sendo considerado do grupo de risco.

Larry King é uma das figuras mais proeminentes na história da televisão americana. Durante 25 anos, apresentou o "Larry King Live"e entrevistou todos os presidentes americanos desde 1974, assim como líderes internacionais, entre os quais o palestiniano Yasser Arafat ou o presidente russo Vladimir Putin. Estrelas como Frank Sinatra, Marlon Brando ou Barbra Streisand também passaram pelo seu programa.

O jornalista deixou a CNN em 2010, tendo continuado a fazer entrevistas, que transmitiu no seu website. Em 2012, lançou o programa "Larry King Now" na Ora TV, um canal de Internet do qual foi co-fundador e no qual, em 2013, criou o "Politicking with Larry King".

