Lares na Europa vivem "tragédia humana inimaginável"

Ana TOMÁS

Os lares e instituições de acolhimento de idosos vivem "uma tragédia humana inimaginável", na Europa, afirmou esta quinta-feira, 23 de abril o diretor regional da Organização Mundial de Saúde, Hans Kluge.

Cerca de metade das mortes por covid-19, no continente europeu, aconteceu em lares de idosos, indicou o responsável, lembrando que "a maneira como muitas instituições prestam os seus cuidados dá ao vírus caminhos para se propagar".

Hans Kluge defendeu que estas instituições precisam de planos de contingência rigorosos para evitar o contágio e que os seus utentes têm que ser "uma prioridade" na realização de testes para despistar qualquer caso suspeito.



Por isso, deixou um apelo aos estados para que " o papel do setor público, responsável por não deixar ninguém para trás, não pode ser sobrestimado".

EUA e Canadá com drama semelhante

Não é, contudo, apenas na Europa que os lares de idosos são um foco de contágio e mortalidade.

Em Nova Iorque, o estado americano mais afetado pelo novo cotonavírus, só estq quarta-feira foram contabilizados mais 28 óbitos em instituições desse tipo, num total de 474 mortes diárias. No dia 16 de abril, foi noticiado que 17 corpos tinham sido encontrados, pela polícia, na morgue de um dos maiores lares de Nova Jérsia.

Segundo avançou a CNN, na altura, os corpos encontrados constavam de uma lista de 68 vítimas mortais registadas no lar, sendo que 26 tinham testado positivo para o novo coronavírus.

O caso deixou em choque a opinião pública nos Estados Unidos da América, não só pelo número de óbitos mas pelas circunstâncias da descoberta.

Os corpos estavam todos identificados, mas as famílias não tinham sido avisadas da morte dos seus idosos, adiantou o mesmo órgão.

No início desta semana uma descoberta macabra em Montreal, também relacionada com um lar, provocou uma onda de indignação no Canadá.

Os corpos de 31 utentes da instituição, situada no oeste de Montreal, foram encontrados pela polícia. As causas da maioria das mortes estava ainda por apurar, embora as autoridades tivessem confirmado cinco óbitos por covid-19.

Os utentes foram deixados ao abandono e estiveram durante vários dias sem alimentação e higiene. Foram abertas investigações criminais.

A situação não é caso único em tempos de pandemia, tendo acontecido casos semelhantes em outros países, onde a infeção do novo coronavírus tem levado a que muitos lares fiquem sem funcionários, alguns por terem sido contaminados, outros por negligência para com a população que cuidam, como aconteceu no Canadá e, no final de março, em Espanha, quando o militares encontraram idosos abandonados, alguns deles "em situações extremas e em más condições de saúde", a partilhar quartos com pessoas já mortas, segundo denunciaram então.

Foram relatadas situações semelhantes em várias casas de repouso em diferentes zonas de Espanha, na atura, e abertas investigações pelo Ministério Público.

Em Portugal, as mortes nos lares representam cerca de metade do total de óbitos por covid-19.

Testes em massa nos lares do Luxemburgo

Esta segunda-feira, o governo anunciou que iria realizar 10 mil testes nos lares idosos, tanto a utentes como a funcionários.

Trata-se de um programa nacional de detecção da Covid-19 em instituições para idosos, numa ação conjunta entre a Inspecção Sanitária da Direcção da Saúde,do Instituto de Saúde do Luxemburgo (LIH) e o Laboratório Nacional de Saúde (LNS).

O projeto prevê o "rastreio sistemático nos lares de idosos para determinar como está a propagação do vírus neste ambiente particularmente vulnerável", segundo refere o comunicado oficial.





