López Obrador eleito presidente do México

Vitória histórica do candidato da esquerda com mais de 50% dos votos, segundo dados da Comissão Eleitoral do país.

Aos 64 anos, Andrés Manuel López Obrador, candidato da esquerda e antigo presidente da Câmara do país, conhecido como AMLO (as iniciais do seu nome completo), fez História no México ao ser eleito presidente, depois de uma campanha violenta, marcada pelo assassínio de inúmeros políticos, em que prometeu combater a corrupção e o reino do terror dos narcotraficantes. É o primeiro presidente mexicano de esquerda nas últimas décadas.



As agências internacionais citam dados da Comissão Eleitoral mexicana segundo os quais Obrador obteve pelo menos 53% dos votos. "Vou governar com equilíbrio e justiça. Não vos falharei, nem irei desiludir-vos, não vou trair o povo. Vamos ouvir todos e cuidar de todos, vamos respeitar toda a gente. Mas darei prioridade aos mais pobres", afirmou, citado pela imprensa mexicana.

Ricardo Anaya, do Partido da Ação Nacional, ficou com perto de 22%, enquanto José Antonio Meade, do Partido Institucional Revolucionário (PRI), não foi além dos 16%.

Obrador vai suceder ao atual presidente, Enrique Peña Nieto, eleito em 2012, tendo um mandato por seis anos num cargo em que não pode ser reeleito. A violência ligada ao tráfico de drogas, as relações com os Estados Unidos ou a situação económica são algumas das questões que terá de enfrentar.

Entre as propostas que apresentou, de acordo com a imprensa internacional, encontram-se a redução dos salários na Função Pública em cerca de 50%, o congelamento dos impostos e da dívida pública, mas também medidas para uma reforma energética no país.







