Líderes políticos não escapam ao covid-19

Perante a pandemia do novo coronavírus, a ação dos líderes políticos é determinante mas muitos estão infetados ou em quarentena preventiva. Saiba quais são.

É a primeira vez que as atuais gerações enfrentam em muitos países do mundo um desafio desta dimensão. Encerrados em casa, milhões de pessoas observam atentamente como esta guerra contra o novo coronavírus é travada. Na linha da frente, os profissionais de saúde dão o corpo às balas para evitar que o surto se transforme numa carnificina. Mas é também nestes momentos que os políticos eleitos se destacam pela sua capacidade ou incapacidade para tomar decisões que determinam o curso da história. O problema é que muitos dos líderes estão em isolamento ou em quarentena.

É o caso do ministro luxemburguês da Economia, Franz Fayot, que se encontra em isolamento depois de ter estado em contacto com uma pessoa infetada. A notícia foi dada pelo próprio governante nas suas redes sociais. É também o caso de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, que cumpre esta terça-feira o último dia de quarentena realizando um teste para comprovar que não ficou infetado. Outro dos casos conhecidos é o da ex-líder do CDS Assunção Cristas que também está em isolamento. Os exames despistaram a doença mas depois de ter contactado com eventuais infetados optou por interromper a agenda e continuar a trabalhar em casa durante o período recomendado.

Ao nível das instituições europeias, o presidente do Parlamento Europeu, o italiano David Sassoli, anunciou na semana passada que também estava em quarentena voluntária como medida preventiva.

Espanha

Mas pelo mundo todo sucedem-se os casos de líderes políticos infetados ou em isolamento. Em Espanha, são vários os políticos infetados pelo Covid-19. O primeiro caso a ser confirmado no círculo político foi o da ministra da Igualdade, Irene Montero. A ministra é mulher de Pablo Iglesias, vice-presidente do governo espanhol, que foi por isso obrigado a entrar também em quarentena. Depois deste diagnóstico, todos os membros do executivo foram alvo de testes para despistar a doença. Apenas a ministra da Política Territorial e Função Pública, Carolina Darias, deu positivo no teste.

Também a família real foi submetida a testes, uma vez que Irene Montero tinha estado reunida com a rainha Letizia uma semana antes de ter confirmado a infeção. No entanto, tanto Letizia como Filipe VI tiveram resultados negativos nas provas.

A ex-presidente do parlamento espanhol, Ana Pastor, deu positivo no teste ao novo coronavírus na semana passada. Para além das duas ministras e de Ana Pastor, três políticos do partido de extrema-direita Vox também se encontram infetados: o líder do partido, Santiago Abascal, o secretário-geral, Javier Ortega Smith, e o deputado Carlos Zambrano.

Também a presidente da Comunidade de Madrid deu positivo para o covid-19. A própria Isabel Díaz Ayuso explicou que na semana passada, após o positivo da ministra regional do Meio Ambiente, Paloma Martín, decidira ela própria fazer também testes.

Já na Catalunha, o vice-presidente do governo, Pere Aragonés, deu positivo, e de seguida foi a vez do presidente, Quim Torra.

França

Em França, o quadro não é muito diferente. Franck Riester, ministro da Cultura, anunciou no Twitter a 10 de março que deu positivo e que passaria a trabalhar a partir de casa. A lista de casos no país estende-se a vários deputados. Jean-Luc Reitzer, do partido Os Republicanos, é o que se encontra num estado mais grave. O deputado está internado numa unidade de cuidados intensivos.

Itália

No país mais afetado da Europa, apenas foi anunciado um caso de um político infetado pelo covid-19 até ao momento. Trata-se de Nicola Zingaretti, líder do Partido Democrático e também presidente da região de Lazio. Zingaretti anunciou que estava infetado, acrescentando que estava bem e que permaneceria isolado em casa nos próximos dias. Mas o ministro italiano da Indústria, Stefano Patuanelli, também se colocou em isolamento depois de um dos seus assessores ter confirmado estar infetado. Attilio Fontana, governador da região de Lombardia, uma das áreas mais afetada no país, optou pela mesma decisão.

Reino Unido

No Reino Unido, até ao momento, apenas é conhecido o caso confirmado por infeção de Nadine Dorries, secretária de Estado da Saúde. Dorries anunciou na passada terça-feira, em comunicado, que está contaminada pelo novo coronavírus e que se colocou em isolamento domiciliário. Um deputado da oposição que esteve em contacto com a dirigente do Ministério da Saúde britânico também foi aconselhado pelas autoridades de saúde a ficar em isolamento.

Canadá

Na quinta-feira, a mulher do primeiro-ministro do Canadá, Sophie Gregoire Trudeau, deu positivo no teste ao novo coronavírus. O gabinete de Justin Trudeau anunciou, por isso, que “como medida de precaução, e seguindo o conselho dos médicos, [o primeiro-ministro] ficará isolado por um período de 14 dias”.

Estados Unidos

Há vários líderes em quarentena e outros assumidamente preocupados. A infeção de Jair Bolsonaro já foi desmentida, mas a CNN avança que Donald Trump continua preocupado com os impactos da visita da comitiva brasileira a Miami.

Donald Trump “ficou preocupado” com o exame que diagnosticou Covid-19 ao chefe do gabinete de comunicação da Presidência do Brasil que acompanhou Jair Bolsonaro na viagem da semana passada a Miami, na Flórida.

Ao contrário de outros líderes mundiais, incluindo da comitiva brasileira, o presidente dos EUA não optou pelo auto-isolamento. Cancelou todos os comícios eleitorais. Os candidatos do Partido Democrata, Joe Biden e Bernie Sanders fizeram o mesmo. Assim que o diagnóstico de Fábio Wajngarten veio a público, a embaixada norte-americana contactou o governo brasileiro para obter esclarecimentos adicionais sobre a situação clínica do infetado.

Por sua vez, o senador norte-americano Ted Cruz foi recolocado em quarentena após o positivo de Santiago Abascal, com quem esteve no dia 3 de março em Washington.

Irão

O Irão é um dos países mais afetados pela pandemia e é talvez o que apresenta mais políticos na lista de infetados pelo Covid-19. Vários deputados, funcionários do governo ou ex-funcionários foram afetados pela doença e alguns morreram.

O vice-ministro da Saúde, Iraj Harirchi, é um dos que deu positivo ao novo coronavírus, tendo sido visto a transpirar e a tossir em vários eventos antes de anunciar que estava infetado. Ali Akbar Velayati, conselheiro-chefe do Guia Supremo iraniano, foi colocado em quarentena depois de ter manifestado sintomas leves.

Todos os políticos iranianos infetados encontram-se, para já, estáveis. No entanto, houve já três mortes no círculo político iraniano relacionadas com o Covid-19: os deputados Fatemeh Rahbar e Fatemeh Rahbar e Mohammad Mirmohammadi, conselheiro do Líder Supremo do Irão.

Austrália

Na Austrália, o primeiro caso identificado no governo é do ministro do Interior, Peter Dutton. O ministro confirmou esta sexta-feira ter testado positivo ao Covid-19, depois de uma viagem aos Estados Unidos e de ter participado num encontro do Conselho de Ministros três dias antes.

