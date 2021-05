Nas primeiras horas de sexta-feira, realizaram-se celebrações nas ruas de Gaza para assinalar as tréguas após bombardeamentos que, segundo os funcionários de saúde palestinianos, mataram 232 pessoas, incluindo 65 crianças.

Líderes mundiais aplaudem cessar-fogo

Redação Nas primeiras horas de sexta-feira, realizaram-se celebrações nas ruas de Gaza para assinalar as tréguas após bombardeamentos que, segundo os funcionários de saúde palestinianos, mataram 232 pessoas, incluindo 65 crianças.

Os líderes mundiais saudaram o cessar-fogo que se instalou nas primeiras horas da manhã de sexta-feira, e prometeram ajudar a reconstruir Gaza após uma campanha israelita de bombardeamentos que matou mais de 230 pessoas e ataques com foguetes palestinianos que mataram 12 pessoas em Israel.

O Secretário-Geral das Nações Unidas apelou a Israel e aos governantes do Hamas de Gaza a respeitarem o cessar-fogo e apelou aos líderes globais para desenvolverem um pacote de reconstrução "que apoie o povo palestiniano e fortaleça as suas instituições".

António Guterres afirmou após o anúncio do fim dos 11 dias de confrontos na quinta-feira que "os líderes israelitas e palestinianos têm a responsabilidade, para além da restauração da calma, de iniciar um diálogo sério para abordar as causas profundas do conflito".

Contudo, Guterres disse que a ONU estava pronta a trabalhar com Israel, os palestinianos, e outros para regressar a "negociações significativas" sobre um acordo de dois Estados baseado em linhas territoriais antes da guerra de 1967.

Num discurso televisivo da Casa Branca, Joe Biden, prometeu continuar aquilo a que chamou "a nossa diplomacia silenciosa e implacável" em direcção a um acordo a longo prazo, acrescentando: "Creio que temos uma genuína oportunidade de progredir".

A curto prazo, o esforço internacional concentrar-se-á em assegurar a trégua e iniciar a tarefa de ajuda humanitária e reconstrução em Gaza.

O Cairo, que mediou a trégua, anunciou que enviaria duas delegações para controlar o cessar-fogo.

Celebrações nas ruas de Gaza

8 Palestinianos celebram cessar-fogo

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Festa nas ruas de Gaza para celebrar o cessar-fogo. AFP Festa nas ruas de Gaza para celebrar o cessar-fogo. AFP Festa nas ruas de Gaza para celebrar o cessar-fogo. AFP Festa nas ruas de Gaza para celebrar o cessar-fogo. AFP Festa nas ruas de Gaza para celebrar o cessar-fogo. AFP Festa nas ruas de Gaza para celebrar o cessar-fogo. AFP Festa nas ruas de Gaza para celebrar o cessar-fogo. AFP Festa nas ruas de Gaza para celebrar o cessar-fogo. AFP

Nas primeiras horas de sexta-feira, realizaram-se celebrações nas ruas de Gaza para assinalar as tréguas após bombardeamentos que, segundo os funcionários de saúde palestinianos, matou 232 pessoas, incluindo 65 crianças. As autoridades israelitas colocaram o número de mortos no país em 12, incluindo duas crianças.

Os carros encheram as principais ruas de Gaza, com os condutores a buzinar e a acenar com bandeiras das janelas. Os altifalantes da mesquita saudaram uma "vitória", e os homens dispararam espingardas para o ar, enquanto outros dispararam bombas sonoras ou foguetes. Em Tel al-Hawa, na cidade de Gaza, as pessoas disseram que estavam a celebrar a sua segurança, e o que consideravam ser a sua vitória.

Os fogos de artifício também foram lançados no Sheikh Jarrah, o bairro de Jerusalém Oriental, onde uma longa batalha legal travada por famílias palestinianas para impedir o seu despejo forçado pelos colonos israelitas foi um factor chave na mobilização de manifestantes através da Cidade Velha e mais longe, durante o Ramadão.

A trégua instalou-se após a reunião do gabinete israelita para o cessar-fogo "mútuo e incondicional" proposto pelo Egipto.

O Hamas e a Jihad Islâmica também confirmaram o acordo "mútuo e simultâneo". Nas suas primeiras observações substanciais sobre a crise após 11 dias de derramamento de sangue, Biden enviou as suas "sinceras condolências a todas as famílias - israelitas e palestinianas - que perderam entes queridos e a minha esperança de uma recuperação total para os feridos".

O presidente tem sido criticado em todo o mundo e no seu próprio partido por se recusar a concordar com um apelo conjunto do Conselho de Segurança da ONU para um cessar-fogo, e por não ter criticado directamente Israel pelas pesadas baixas civis causadas pelo bombardeamento de Gaza, em resposta aos foguetes do Hamas.

Biden elogiou Netanyahu "pela decisão de encerrar as actuais hostilidades num prazo inferior a 11 dias". Também saudou o sistema de defesa aérea de Israel, que os EUA ajudaram a desenvolver, e que impediu centenas de foguetes de atingirem as cidades e vilas israelitas.

O presidente expressou "sincera gratidão" ao presidente do Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, pelo seu papel de mediador, e disse que os EUA iriam trabalhar em conjunto com as agências da ONU e a autoridade palestiniana, mas não com o Hamas, para reconstruir Gaza. "Acredito que os palestinianos e os israelitas merecem igualmente viver em segurança, e desfrutar de medidas iguais de liberdade, prosperidade, e democracia. A minha administração continuará a nossa diplomacia silenciosa e implacável nesse sentido", disse Biden, numa breve declaração televisiva. Ele não respondeu a perguntas.

