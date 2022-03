O presidente Macron convidou os líderes europeus para discutirem esta quinta-feira no célebre palácio como travar o avanço de Putin na Ucrânia, sair da dependência energética russa e investir numa defesa comum europeia. Amanhã, o programa incide sobre as perspetivas para a economia.

O futuro em cima da mesa

Líderes europeus reúnem-se hoje em Versalhes para discutir a guerra na Ucrânia

A partir das 16h30 desta quinta-feira, o anfitrião Emmanuel Macron irá receber em Versalhes os restantes 26 líderes europeus (e ainda Charles Michel e Ursula von der Leyen) para o começo de um Conselho Europeu informal que dura esta quinta e sexta-feira. Entre os muitos espelhos e dourados da antiga residência de Luís XVI, vai ser discutida em primeiro lugar a invasão russa da Ucrânia e o que fazer para pará-la.

O cenário escolhido – que se deve ao facto de ser atualmente a França que detém a presidência rotativa do Conselho da União Europeia – não deixará de carregar vários simbolismos históricos. O mais evidente é que foi aqui assinado em 1919 o Tratado que pôs fim à I Guerra Mundial, cinco anos depois do incidente que a espoletou, a morte do arquiduque austríaco Franz Ferdinand.

Sanções alargadas. Nesta reunião, segundo fonte oficial, poderão ser consideradas mais sanções, mas os líderes estão divididos: “Uns querem carregar ainda mais no acelerador, outros querem esperar para ver o resultado das que já foram implementadas”, seja como for, as que foram tomadas (e já houve três pacotes) estão a produzir um abalo sério na economia russa: o rublo perdeu mais de um terço do valor, a Bolsa de Moscovo fechou, as taxas de juro na Rússia duplicaram. Ontem, foram acrescentadas mais 160 figuras do regime que viram os seus bens europeus congelados, as exportações europeias para o setor naval foram banidas e também a Bielorrússia sofreu as mesmas sanções. No plano da reunião serão discutidas sanções diretas ao próprio Putin e ao seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov.

Investir na defesa tem de ser agora. Outra parte da discussão será a das despesas com segurança e defesa. O assunto vem sendo abordado há algum tempo, com a União Europeia a gostar da ideia de se armar a sério, em vez de depender unicamente da NATO. Em março, haverá um Conselho Europeu só sobre defesa, onde deverá ser adotada a chamada Bússola Estratégica Comum, um documento que define as prioridades de defesa da UE a longo prazo, e que contém questões como cibersegurança e uma vertente de defesa a partir do domínio do Espaço.

Em 2017 foi criado um Fundo Europeu de Defesa, que entrou em vigor neste orçamento de 2021-2027. Mas a atual guerra na Ucrânia torna mais evidentes as fragilidades europeias a nível de defesa e torna o assunto mais urgente, segundo alguns líderes. Porva disso é que nas últimas duas semanas já foram quebrados vários tabus; um deles foi a Alemanha aprovar a duplicação do seu investimento de defesa. Também a Dinamarca já anunciou que vai aumentar o seu orçamento de defesa e vai acabar com as importações de gás russo. Macron é um dos que mais tem defendido uma soberania europeia em matéria de defesa. Mas como disse fonte europeia, “o tema de defesa e da compra de armamento conjunto é dos mais complexos. Não é como ir fazer compras ao supermercado”.

Cortar nos combustíveis russos, mas a diferentes velocidades. Outra questão vital é a da energia: a União Europeia importa 90% do gás que consome, e desse total, 45% vem da Rússia. A Rússia também fornece cerca de 25% de petróleo e 45% de carvão. Na passada terça-feira, dia 8, a Comissão apresentou um plano para a UE libertar-se de 2/3 do gás russo até ao fim do ano. Mas a questão energética não é fácil de resolver por decreto e de uma vez: “Não é possível a Europa terminar imediatamente, como fez os EUA, as suas importações imediatamente dos combustíveis fósseis russos. A palavra chave aqui é “phase out” (eliminar gradualmente)”, disse fonte europeia.

A decisão de Biden foi fácil de tomar: a América importa apenas 7% de petróleo russo. Na Europa há 11 países que não podem fechar imediatamente a torneira ao gás russo. Morreriam de frio. Um deles é a Alemanha, e o chanceler Olaf Scholz já disse que não tem, para já, alternativa. Chegar a estes 2/3 que a Comissão traçou como meta é, segundo fonte oficial europeia, “um desafio imenso, a que os Estados-membros se vão dedicar”. E há também um “plano de contingência se a Rússia retaliar e cortar o gás aos países que neste momento não podem viver sem ele”.

Alguns países prevêem acabar totalmente em 2030, outros em 2027. “Mas não deverá haver uma data a sair desta reunião”, disse fonte europeia. Este inverno parece já estar fora de perigo. A Comissão propôs agora que os Estados criem reservas de 90% das necessidades até ao dia 1 de outubro, para garantir a segurança energética do próximo outono/inverno. Outro dos pontos que serão discutidos.

Ao procurar acabar com a dependência russa, a Europa também deverá dar um empurrão para as energias renováveis, cujo financiamento já está contido nos planos de Recuperação e Resiliência e os fundos já começaram a ser entregues aos países.

Os preços da energia, quem vai pagar a fatura? Os preços do petróleo e da eletricidade ao consumidor – que estão a atingir níveis históricos que lembram o choque petrolífero dos anos 70 – é outra das questões que será debatida ao longo da tarde e princípio da noite em Versalhes. O problema é visto como gravíssimo e Emmanuel Macron já se dirigiu à nação francesa a pedir que baixem os termostatos das casas e apaguem alguns candeeiros. Mas há no pacote da Comissão medidas fiscais ou de ajuda direta aos consumidores que os Estados-membros podem adotar. E isso vai ser discutido.

Refugiados, 2 milhões em poucos dias. Outra questão premente. A maneira com a Europa vai acolher a quantidade de refugiados que está a chegar da Ucrânia será outro dos pontos a debater. Uma pequena comparação para se perceber a escala. “Em 2015, a UE acolheu 1.5 milhões de refugiados. Em poucos dias atravessaram as fronteiras da UE mais de 2 milhões de refugiados ucranianos e mais chegarão”.

Ucrânia na União Europeia? Não tão depressa, Zelensky. O pedido do presidente Zelensky de adesão da Ucrânia à UE, é visto com simpatia. Mas não mais do que isso. “Todos os países estão a favor de haver uma aproximação com a Ucrânia em questões como a democracia, o Estado de Direito. Mas sabe-se que o processo de adesão é muito longo. Basta ver há quanto tempo duram as discussões com os países dos balcãs ocidentais”, comentou fonte europeia. São processos que muitos comentadores externos classificam de excruciantes e que parecem não ter fim.

Mas houve, em relação à Ucrânia, um processo expedito, mesmo assim, garantiu. Os pedidos de adesão feitos pelos países levam normalmente 7 a 9 meses a transitarem do Conselho, onde são entregues, para a Comissão começar a ver a aplicação do processo. “No caso da Ucrânia, levou uma semana”. “Mas trata-se de um país que está em guerra, sem capacidade de preparar o dossiê, com muita documentação complexa que chega a ter mais de 80 mil páginas”, comentou. Mas, disse ainda a mesma fonte, embora sem poder fazer a adesão, o apoio da UE à Ucrânia é total, e está prevista a discussão de um processo de associação, onde poderá haver uma ligação à rede energética europeia, ou ao mercado comum, por exemplo.

Mas a adesão da Ucrânia à UE, significaria que os países europeus teriam que dar assistência direta na guerra. A cláusula 42.7 do Tratado da UE é, como o Famoso artigo 5 da NATO, um lema dos Três Mosqueteiros. Ou seja, quando um país é atacado os outros vão em seu socorro “por todos os meios em seu poder”. Este será um dos motivos pelos quais Zelensky já deixou cair a ideia de aderir à NATO, que tanto aborrece Putin.

Ao mesmo tempo que a adesão da Ucrânia à UE não deverá ser considerada, é também “super claro, e a presidente Von der Leyen já repetiu inúmeras vezes, a UE não está em guerra com a Rússia”, disse a mesma fonte. Irá Zelensky fazer intervenção em vídeo conferência para comover os líderes em Versalhes ? Por enquanto não está previsto, mas segundo fonte europeia, Ursula von der Leyen e Charles Michel estão todos os dias ao telefone com o presidente ucraniano.

Economia, uma crise em cima de outra. Na sexta-feira os líderes deveriam chegar a Versalhes com a agenda de discutir o programa de Estabilidade e Crescimento, mas as duas semanas de guerra na Europa vão dar um tom diferente a estas conversas. “Íamos discutir como sair da crise provocada pela covid-19, mas agora estamos a entrar de cabeça noutra crise, também de consequências difíceis de avaliar”. Na sexta-feira, além dos 27 líderes, da presidente da Comissão Europeia e do presidente do Conselho Europeu, também estará presente Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, e o presidente do Eurogrupo, o irlandês Paschal Donohoe. Prevê-se uma disrupção grande das economias europeias, e mais uma vez, como aconteceu com a covid-19, ligada à duração e agressividade do conflito.

Matérias primas e alimentação. Na sexta-feira, os líderes irão também discutir outra questão: as matérias-primas. A Rússia é um grande exportador para a Europa de minérios necessários para a transição digital e ecológica. Como produzir semicondutores na UE, um desafio para acelerar a soberania industrial do bloco? “Isto amplifica a nossa determinação de encontrar soluções como procurar novas matérias-primas ou acelerar a circularidade”. Há o perigo de as sanções que impusemos à Rússia acabarem por rebentar na cara da economia europeia.

E há ainda a questão do trigo e cereais, de que tanto a Rússia como a Ucrânia se encontram entre os principais produtores a nível mundial. Segundo a fonte europeia, embora a Europa venha a ser afetada no preço do pão e do esparguete, e por um aumento generalizado de todos os produtos - incluindo os cabazes alimentares - por causa do efeito multiplicador do preço da energia, a grande preocupação é com África. “Há países que são totalmente dependentes do trigo da Ucrânia e da Rússia e a presidente já entrou em contacto com representantes da União Africana para discutir essa questão”.

