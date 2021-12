Lutar contra a resistência às vacinas é fundamental, entendem os 27 líderes europeus. No texto das conclusões da última cimeira do ano pede-se também que Bruxelas avance com a compra em conjunto dos tratamentos contra a covid-19. Dois já foram aprovados pela EMA.

Líderes europeus pedem "vacinas para todos" e combate à desinformação

Telma MIGUEL Lutar contra a resistência às vacinas é fundamental, entendem os 27 líderes europeus. No texto das conclusões da última cimeira do ano pede-se também que Bruxelas avance com a compra em conjunto dos tratamentos contra a covid-19. Dois já foram aprovados pela EMA.

Os líderes dos 27 países da União Europeia (UE) reunidos na última cimeira do ano em Bruxelas discutiram esta manhã a situação epidemiológica e, segundo as conclusões adotada, reiteram a urgência de “acelerar a vacinação para todos”. E reconheceram ainda que “aplicar as terceiras doses é crucial e urgente”. Os líderes também admitem, no texto de conclusões que assinaram, que, para vencer a covid-19 na UE, é essencial ultrapassar a desconfiança com as vacinas: “Lutar contra a desinformação continua a ser fundamental”.



Vacinação obrigatória não foi tópico importante

A vacinação obrigatória, que a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, tinha dito que deveria ser um tema para discutir no seio do Conselho Europeu, foi, segundo uma fonte que assistiu às negociações, “abordada por alguns líderes”, mas “não esteve no centro do debate”.

Além da aposta nas vacinas, os 27 chefes de Estado e de governo querem que a estratégia europeia em relação a tratamentos para a covid-19 continue a desenvolver-se e apoiam a compra em conjunto de fármacos, dirigida pela Comissão Europeia - tal como aconteceu com a negociação de vacinas em conjunto, que depois foram compradas pelos países. A Comissão tem neste momento um portfólio de dez tratamentos promissores, dois dos quais já foram aprovados pela Agência Europeia do Medicamento.

Coordenação nas fronteiras

A coordenação dos países para não serem tomadas medidas desproporcionadas de fecho de fronteiras ou de barreiras às viagens foi igualmente sublinhada. “Esforços coordenados continuados são necessários para responder aos desenvolvimentos baseados nas mais avançadas descobertas científicas, ao mesmo tempo é necessário que quaisquer restrições sejam baseadas em critérios objetivos e não prejudiquem o funcionamento do Mercado Único ou travem desproporcionadamente o livre movimento entre Estados-membro ou viagens na União Europeia”, refere o texto das conclusões sobre a situação da Covid-19 da cimeira europeia desta quinta-feira, dia 16.

UE é o maior doador de vacinas mundial

As conclusões do Conselho Europeu realçam que a UE é o maior doador de vacinas a nível mundial – 330 milhões de doses até ao momento - e que tem o objetivo de atingir a vacinação de toda a população mundial. Os líderes europeus assinaram o compromisso de continuar a ajudar os países mais necessitados, com um foco especial em África, com a doação de vacinas e de material de suporte, como seringas e agulhas. Os líderes pediram ainda que a Comissão Europeia que continue a trabalhar em conjunto com os fabricantes de vacinas para impedir problemas na distribuição. E que continue a trabalhar de perto com a Organização Mundial de Saúde e com a COVAX para distribuir vacinas para os países onde as falhas são maiores.

Por último, no texto das conclusões, os líderes congratularam-se com o avanço feito pela OMS de ter chegado a acordo, a 1 de dezembro, para a criação de um organismo internacional de prevenção e de resposta a pandemias.

A cimeira de líderes prolonga-se até ao fim do dia com debates sobre energia e a situação da Ucrânia, neste momento ameaçada de invasão pela Rússia.

