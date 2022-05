"O presidente ucraniano vai participar e irá informar sobre a situação atual no seu país", disse porta-voz do Governo alemão.

Guerra na Ucrânia

Líderes do G7 vão reunir-se por videoconferência com Zelensky

AFP "O presidente ucraniano vai participar e irá informar sobre a situação atual no seu país", disse porta-voz do Governo alemão.

Os líderes do G7 (principais países industrializados do mundo) vão reunir-se, por videoconferência, com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no domingo. A informação foi avançada esta sexta-feira por uma porta-voz do Governo alemão, que detém a presidência do G7 este ano.

"O chanceler alemão, Olaf Scholz, vai realizar a terceira videoconferência desde o início do ano com seus parceiros do G7", disse Christiane Hoffmann aos jornalistas, referindo que 8 de maio é uma "data histórica que marca o fim da Segunda Guerra Mundial em Europa".

Hoffmann adiantou que "o presidente ucraniano vai participar e irá informar sobre a situação atual no seu país". Com a atual guerra na Ucrânia "a coesão do G7 é mais importante do que nunca", garantiu a porta-voz.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já tinha anunciado uma reunião dos G7, adiantar uma data e falou da possibilidade de novas sanções contra a Rússia. "Estamos sempre abertos a sanções adicionais", disse.

O grupo do G7 inclui o Canadá, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Itália, Japão e Estados Unidos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.