Terceira cimeira deste ano vai decorrer entre os próximos dias 18 e 20.

Líderes coreanos voltam a reunir-se

Moon Jae-in, presidente da Coreia do Sul, vai voltar a solo norte-coreano para se encontrar com o homólogo do país vizinho, Kim Jong-un, entre os próximos dias 18 e 20. A revelação acerca da terceira cimeira deste ano entre os dois líderes foi feita por Chung Eui-yong, responsável pelo gabinete de Segurança Nacional sul-coreano, depois de este ter conversado com Kim Jong-un em Pyongyang, segundo a agência noticiosa Yonhap.

Moon e Kim reuniram-se por duas vezes, nos passados meses de abril e maio, abrindo caminho à cimeira entre o líder da Coreia do Norte e Donald Trump que decorreu em Singapura no mês de junho.



"Kim Jong-un reafirmou o seu firme compromisso com a total desnuclearizaçãoda península coreana e expressou a sua intenção de colaborar não apenas com a Coreia do Sul, mas também com os Estados Unidos", afirmou Chung. A marcação desta reunião acontece numa altura em que tanto os norte-americanos, como as Nações Unidas, revelaram que não houve qualquer mudança no desenvolvimento do programa nuclear norte-coreano, contrariando o que fora discutido na cimeira de junho com Trump. Em função disto, o presidente norte-americano cancelou a viagem à Coreia do Norte que Mike Pompeo, secretário de Estado, tinha em agenda no mês passado.



Apesar deste episódio, Chung Eui-yong contou que Kim "mantém a confiança em Donald Trump e não lhe teceu quaisquer críticas", embora lamentasse que a comunidade internacional não reconheça os esforços já desenvolvidos pela Coreia do Norte a propósito da desnuclearização.











