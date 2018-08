Líder do PP espanhol a um passo de ser investigado por mestrado oferecido

Pablo Casado obteve o mestrado em Direito na Universidade Rei Juan Carlos, sob a orientação de um catedrático suspeito de oferecer gruas académicas a pessoas próximas do PP. As declarações a uma juíza de uma antiga colega do líder dos populares podem levar a que esteja a um passo de ser investigado pelo Supremo Tribunal espanhol.

O presidente do PP espanhol, Pablo Casado, é suspeito de ter conseguido um mestrado de Direito sem fazer nada e vê complicada a sua situação com a confissão de uma ex-colega que afirma, num interrogatório judicial, ter recebido o mesmo diploma sem ter feito nada. Casado não faz parte desse processo, dado que, como deputado, apenas pode ser investigado pelo foro especial do Supremo Tribunal, mas segundo a imprensa espanhola a intenção da juíza que investiga o caso passa por entregar o caso do líder da direita ao tribunal superior.



A magistrada Carmen Rodríguez-Medel começou a investigar o caso da falsa licenciatura da então presidente da Comunidade de Madrid, Cristina Cifuentes, mas decidiu alargar à investigação, quando começou a suspeitar que vários cursos do mestrado de Direito da Universidadade Rey Juan Carlos, dirigidos pelo catedrático Enrique Álvarez Conde, tinham sido "oferecidos" a gente ligada ao PP. No decurso da investigação chegou ao mestrado de Direito Autonómico no curso de 2008-2009, que frequentou Pablo Casado.

Depois da análise do curso desse ano, a magistrada resolveu acusar três colegas do mestrado de Casado: Alida Mas Taberner, María Meteo Feito e María Dolores Câncio. As três antigas estudantes prestaram declarações no tribunal da Praça de Castilla, em Madrid, na passada quinta-feira, e as declarações de Dolores Câncio deixaram Casado em maus lençóis e com poucos argumentos para sustentar que fez alguma coisa para obter o diploma.



Câncio relatou que foi estagiária de investigação de Enrique Álvarez Conde, o responsável do Instituto de Direito Público, responsável por esses mestrados, ligado à Universidade Rei Juan Carlos. Segundo as declarações que prestou à magistrada, foi o catedrático que a incentivou a tirar esse curso, para posteriormente poder estar em condições de fazer o doutoramento. A estagiária que participou em vários dos livros de Álvarez Conde explicou que foi este que lhe disse como obter 18 equivalências das 22 disciplinas que compunham o mestrado. Para além disso, a aluna não só teve autorização para não frequentar aulas, como para não ter que fazer um trabalho final, a exemplo que sucedeu com Casado, mas confessou que não teve que fazer nada para lhe ser concedida, com as mesmas notas que o presidente do PP, o diploma.



O atual líder do PP sempre garantiu que tinha entregue quatro trabalhos, com menos de 92 folhas no seu conjunto, para ter aprovação no curso. Mas a universidade afirma que não tem na sua posse esses trabalhos. As declarações das outras alunas implicadas também não ajudaram a argumentação de Pablo Casado. As duas colegas garantiram também ter entregue trabalhos mas não conseguem provar que o fizeram. Não conseguiram apresentar à juíza nem os trabalhos , nem sequer os emails trocados para a alegada combinação dos mesmos. Estas duas alunas também reconheceram que estavam dispensadas da obrigatoriedade de ir às aulas.

Perante estas declarações, a magistrada mantém a investigação e acusa as três estudantes de prevaricação e junta à estudante Mas Taberner, que à altura dos factos tinha um alto cargo na Generalitat, o delito de comportamento impróprio.



Com esta decisão a titular do Julgado de Instrução número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, dá mais um passo no sentido de fazer transitar o processo, no caso de Pablo Casado, para o Supremo Tribunal, colocando o atual líder do PP numa situação semelhante à que levou ao processo de destituição da antiga presidente da Comunidade Autonómica de Madrid e dirigente do PP, Cristina Cifuentes.































