Líder do Estado Islâmico foi informador dos Estados Unidos

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi trabalhou para as forças norte-americanas entregando importantes informações sobre o grupo terrorista, de acordo com o Washington Post.

De acordo com relatórios secretos sobre interrogatórios a prisioneiros a que o Washington Post teve acesso, o detido iraquiano M060108-01 era retratado como um prisioneiro modelo e "cooperante" com os seus captores e invulgarmente falador. Parecia esforçar-se ao máximo para ser útil. De tal forma que durante os vários dias que durou o interrogatório em 2008 o detido forneceu indicações precisas sobre como encontrar a sede secreta do grupo terrorista.

Quando questionado sobre o líder nº 2 do grupo - um sueco nascido em Marrocos chamado Abu Qaswarah - desenhou mapas do complexo e revelou o nome do mensageiro pessoal de Abu Qaswarah. Semanas depois destas revelações, soldados norte-americanos mataram Abu Qaswarah numa operação na cidade iraquiana de Mossul. Entretanto, o informador, segundo as autoridades norte-americanas, ficaria famoso sob um nome diferente: Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi. Nada mais, nada menos que o atual líder do Estado Islâmico (ISIS).

Embora inicialmente as forças norte-americanas tivessem dúvidas sobre a verdadeira identidade do líder do ISIS, acabaram por concluir que era mesmo aquele detido que tanto ajudara os norte-americanos nos interrogatórios.

De acordo com estes documentos, acredita-se que atualmente al-Hashimi al-Qurashi esteja escondido no Iraque ou na Síria, donde ordena ataques perpetrados pelo grupo terrorista em diferentes partes contra estes dois países árabes. Al-Qurashi foi designado líder do ISIS, após a morte de Ibrahim al-Samarrai, conhecido como Abu Bakr al-Baghdadi, o antigo líder do grupo takfiri, em outubro de 2019.

