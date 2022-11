Em causa as votações na Pensilvânia e na Geórgia, dois estados onde é mais incerto o partido vencedor e onde uma derrota dos Democratas pode custar a maioria na Câmara dos Representantes e no Senado.

Líder Democrata no Senado antecipa resultados “apertados” em todo o país

Em causa as votações na Pensilvânia e na Geórgia, dois estados onde é mais incerto o partido vencedor e onde uma derrota dos Democratas pode custar a maioria na Câmara dos Representantes e no Senado.

O líder da maioria Democrata no Senado, Chuck Schumer, admitiu esta terça-feira que os resultados das eleições intercalares entre Republicanos e Democratas serão “muito apertados” em todo o país, embora mantenha a confiança na vitória do seu partido.



“Sobre as eleições em todo o país, acho que estão muito, muito apertadas. Mas, no final das contas, os norte-americanos vão querer ter alguém do seu lado e não de alguns interesses poderosos”, realçou o Democrata depois de ter votado, numa referência ao Partido Republicano.

Chuck Schumer especificou que se referia em particular às votações na Pensilvânia e na Geórgia, dois estados onde é mais incerto o partido vencedor e onde uma derrota dos Democratas pode custar a maioria na Câmara dos Representantes e no Senado.

O líder democrata no Senado concorre no Estado de Nova Iorque a um quinto mandato como senador e as sondagens apontam-no como favorito sobre o seu rival republicano, Joseph Pinion.

"Sinto-me bastante confiante na minha reeleição", destacou, em declarações aos jornalistas, depois de ter votado em Park Slope, no bairro do Brooklyn, em Nova York.

Sobre as eleições para governador daquele Estado, as sondagens indicam uma luta apertada entre a governadora Kathy Hochul e o candidato republicano Lee Zeldin.

No entanto, Schumer também manifestou confiança num bom resultado para os democratas: “(Hochul) Tem uma agenda forte sobre insegurança e outras questões", destacou, referindo-se à importância que a criminalidade tem ganho ao longo da campanha.

Em disputa nas eleições desta terça-feira estarão todos os 435 lugares na Câmara dos Representantes, onde os democratas atualmente têm uma estreita maioria de cinco assentos, e ainda 35 lugares no Senado, onde os democratas têm uma maioria apenas graças ao voto de desempate da vice-presidente Kamala Harris.

As eleições podem não apenas mudar a cara do Congresso norte-americano, mas também levar ao poder governadores e autoridades locais totalmente comprometidos com as ideias de Donald Trump. Uma derrota muito pesada nestas próximas eleições pode complicar ainda mais o cenário de um segundo mandato presidencial para Joe Biden.

