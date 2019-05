O dirigente que convenceu os etarras a abandonarem os atentados terroristas e declararem o "fim da luta armada" foi preso em França.

Líder da ETA preso em França

Numa operação conjunta das autoridades francesas e espanholas, foi detido esta manhã o histórico dirigente da ETA, Josu Urrutikoetxea, conhecido por Josu Ternera, por ter trabalhado num talho, que tinha dado voz ao comunicado que anunciou o fim da organização independentista no ano passado. Em fuga há mais de década e meia, foi levado pela polícia do parque de estacionamento de um centro hospitalar situado na localidade de Sallanches, nos Alpes franceses, onde Ternera recebe tratamento para uma doença grave de que padece há vários anos, informou o presidente da autarquia local, Georges Morand, à emissora France Bleu Pays Basque.





Num comunicado, o Ministério espanhol dos Negócios Estrangeiros confirmou a detenção e Pedro Sánchez, presidente do governo, declarou através das redes sociais que “a cooperação franco-espanhola volta a demonstrar a sua eficácia”.





O independentista basco vivia numa zona bastante requerida para a prática de desportos de inverno e, de acordo com a polícia espanhola, a “pouca distância” das fronteiras entre a França, Suíça e Itália. No verão de 2011, Josu Ternera conseguiu escapar de um cerco policial também nos Alpes franceses e, de acordo com a mesma fonte citada pelo El País, há dois anos repetiu a proeza no sul de França.





Prisão efetiva para Ternera





Josu Urrutikoetxea militou durante meio século na ETA e desempenhou praticamente todas as funções dentro da organização armada basca. Depois de cumprir pena de prisão em França e em Espanha, o dirigente independentista ficou em liberdade nos anos 90 e foi eleito deputado em 1998. Posteriormente, acusado de participar na organização de um atentado contra um quartel da polícia espanhola em 1987, Josu Ternera decidiu fugir e passou à clandestinidade em 2002.





O regresso de Josu Ternera à ETA foi um caso único na história da organização basca. A ETA tem como regra que os militantes presos não voltem a tarefas na organização e muito menos à sua direção. Reapareceu nas negociações de paz entre o governo espanhol e a ETA em 2005 e, posteriormente, foi acusado de ser o responsável internacional da organização. Depois do desarmamento da ETA, em maio do ano passado, Josu Ternera foi um dos responsáveis por ler o comunicado que pôs um ponto final na história da organização.





O regresso do histórico foi uma forma de convencer os operacionais da organização armada a abandonarem os atentados terroristas como forma de luta e acatarem a ideia que não fazia mais sentido continuar as ações armadas depois de cerca de 50 anos. Com o dirigente da esquerda independentista (abertzale em basco), Arnaldo Otegi, Josu Urrutikoetxea foi o grande obreiro do fim das ações armadas no país basco, a entrega das armas e da dissolução da organização. Ironicamente, os dois continuarem a ser perseguidos até serem presos.







De acordo com fontes judiciais citadas pela agência EFE, não será presente a um juiz uma vez que deve cumprir uma pena de oito anos a que já tinha sido condenado em França. Procuradores da Audiência Nacional, tribunal espanhol para casos de terrorismo, anunciaram já através do seu porta-voz, Miguel Ángel Carballo, que estão a estudar possíveis crimes que reclamem a sua extradição para Madrid.

