Histórica primeira cimeira entre Kim Jong-un e o Presidente russo decorre em Vladivostok.

Mundo 2 min.

Líder da Coreia do Norte pede ajuda a Putin

Histórica primeira cimeira entre Kim Jong-un e o Presidente russo decorre em Vladivostok.

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, pediu hoje ao Presidente russo, Vladimir Putin, para trabalharem em conjunto de forma a resolverem o problema da desnuclearização da península coreana.

"A situação na península coreana é de grande interesse para toda a comunidade internacional, espero que a nossas conversas sejam um evento importante para avaliar essa situação juntos, trocar opiniões sobre a situação e como resolver esse problema juntos", disse Kim, acompanhado de Putin, no dia em que teve início a primeira cimeira entre os dois líderes, na cidade portuária russa de Vladivostok.

A cimeira realiza-se após o fracasso daquela que juntou Kim e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Hanói, em fevereiro.

Putin e Kim disseram hoje que confiam que a cimeira irá contribuir para o processo de desnuclearização da península coreana e normalização das relações entre Pyongyang e Seul.

"Agradecemos os seus esforços para desenvolver o diálogo inter-coreano e normalizar as relações entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos", disse Putin a Kim no início da cimeira.

O Presidente russo expressou esperança de que o encontro com o líder norte-coreano "vai servir para desenvolver as relações bilaterais" e "entender melhor como se pode resolver a situação na península coreana, o que se pode fazer juntos, o que pode fazer a Rússia para apoiar os processos positivos que estão a ter lugar agora".

A reunião entre os dois dirigentes surge dois meses após a segunda cimeira entre Kim Jong-un e Donald Trump, em fevereiro, no Vietname, que ficou marcada pelas exigências da Coreia do Norte de um maior alívio de sanções impostas pelos Estados Unidos em troca do desarmamento nuclear.

Putin, por sua vez, pede a desnuclearização da península coreana, mas também considera que é necessário oferecer medidas recíprocas e garantias de segurança a Kim.

O líder norte-coreano também expressou o seu desejo de que a cimeira seja "útil para fortalecer e desenvolver relações tradicionalmente amistosas" e que "elas tenham raízes profundas".

Putin enfatizou que, "bilateralmente, há muito a fazer para desenvolver laços comerciais e económicos, desenvolver contactos humanitários".

Os dois líderes realizam uma reunião bilateral primeiro e depois um encontro mais alargado, no qual se juntam as respetivas delegações que Putin e Kim cumprimentaram na chegada ao local onde se realiza a cimeira.

O principal tema na agenda é uma solução pacífica para a questão nuclear na Península Coreana e os esforços de distensão entre as duas Coreias, bem como as relações bilaterais - assuntos políticos, económicos, culturais e humanitários - e a cooperação para garantir a segurança no nordeste asiático.

Segundo o Kremlin, não está previsto que os dois líderes façam declarações no final da cimeira, nem a assinatura de acordos.

Lusa



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.