Foi a primeira vez que Ju-Ae, de 13 anos, apareceu em público, e ao lado do pai, Kim Jon Un. Uma apresentação feita num ambiente bélico e entre ameaças nucleares.

Líder da Coreia do Norte apresenta filha secreta no lançamento de um míssil

Redação Foi a primeira vez que Ju-Ae, de 13 anos, apareceu em público, e ao lado do pai, Kim Jon Un. Uma apresentação feita num ambiente bélico e entre ameaças nucleares.

Quase nada se sabe sobre a família e os filhos do presidente norte-coreano, Kim Jon Un, que faz questão de os manter secretos, e nem os seus nomes e idades são oficialmente revelados.

Até a própria mulher de Kim Jon Un, de 38 anos, viveu em segredo durante uns anos, após o matrimónio.

Por isso mesmo, as fotos divulgadas pelos meios estatais na passada sexta-feira causaram a surpresa total. Kim Jon Un, de mãos dadas com a sua filha, momentos antes do lançamento de um míssil balístico de longo alcance.

Kim Jon Un caminha de mãos dadas com a sua filha com o poderoso míssil ao fundo. -/KCNA/dpa

"Kim supervisionou pessoalmente o lançamento ao lado da sua querida filha e mulher", anunciou sábado a agência de notícias estatal KCNA, sem dar mais detalhes, nem sequer divulgando o nome da menina. O anúncio foi acompanhado pela difusão de poucas fotos do momento. Nas imagens, surge o líder com a filha e a mulher, no centro de lançamento de mísseis, supervisionando a preparação e assistindo ao lançamento do ICBM, o poderoso míssil balístico de alcance intercontinental. Esta arma é considerada a mais potente da sua categoria, com os especialistas a acreditar ser capaz de chegar aos Estados Unidos.

Filhos mantidos em segredo

Qual o nome e idade desta filha do líder norte-coreano até agora secreta? Ju-Ae. E sabe-se que assim se chama a adolescente, que deverá ter uns 12 ou 13 anos, graças a Dennis Rodman, a antiga estrela norte-americana da NBA, amiga de Kin Jon Un. Há uns anos, no regresso de uma visita à Coreia do Norte, Dennis Rodman contou que estivera com o amigo líder e tinha segurado nos braços a sua filha, de seu nome Ju-Ae.



Os três filhos de Kim Jon Un e da esposa Ri-Sol-Ju, terão nascido entre 2010 e 2017, de acordo com informações da agência de inteligência da Coreia do Sul, citada pelo New York Times. Serão duas meninas e um menino, devendo Ju-Ae ser a primogénita. Os seus dois irmão continuam secretos, e também nem os seus nomes se conhece. Esta é a primeira vez que a Coreia do Norte apresenta um dos filhos do seu presidente.

O líder da Coreia do Norte com a filha e a mulher Ri Sol-ju no centro de lançamento de mísseis. -/kcna/dpa

A futura sucessora?

Qual a razão para o líder norte-coreano ter agora apresentado publicamente a sua filha e num ambiente bélico? Não se sabe.

“A primeira aparição pública numa idade tão jovem, é em si significativa e representa uma rutura com a tradição. Além de que ganha ainda maior relevo por ter sido apresentada ao país, bem como ao mundo, num evento tão importante para a Coreia do Norte, como o do lançamento do seu mais poderoso míssil", considera Shereyas Reddy, correspondente do site NK News, em Seul ao jornal norte-americano "The Washington Post". E acrescenta, que apesar deste ser um momento muito significativo, "nesta fase, desconhece-se qual será o objetivo".



A apresentação da adolescente faz crescer especulações sobre uma futura transmissão do poder dinástico na Coreia do Norte, onde Kim Jon Un, há 11 anos no poder, sucedeu ao seu pai Kim Jong Il e ao avô Kim Il Sung.

A primeira aparição da filha do líder, nesta ocasião, revela "muito sobre o futuro do regime e o seu programa de armas nucleares" realça Jean Mackenzie, correspondente da BBC em Seul, citada pelo G1, o portal brasileiro de notícias da Globo,

No lançamento do míssil na sexta-feira Kim Jon Un fez também questão de declarar que Pyongyang "responderá resolutamente às armas nucleares com armas nucleares e ao confronto total com confronto total", destacou Kim, citado pela KCNA, durante a supervisão do lançamento do míssil.

