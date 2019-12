Pedro Sánchez precisa do apoio dos independentistas catalães que só aceitam viabilizar governo se Espanha cumprir a sentença do Tribunal de Justiça da União Europeia que ordenou que Oriol Junqueras abandone a prisão e possa tomar posse como eurodeputado.

Líder catalão preso é chave para investidura de governo em Espanha

Se Pedro Sánchez teve a vida fácil nas negociações com o Unidas Podemos para um acordo de governo, as conversações com os independentistas catalães avançam ainda sem grandes certezas. Sem deputados suficientes que permitam ao PSOE governar apenas com o partido liderado por Pablo Iglesias, o chefe do governo espanhol em funções precisa do apoio dos separatistas que tantas atacou durante a campanha eleitoral.

De acordo com a secretária-geral adjunta e porta-voz da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), Marta Vilalta, o grupo parlamentar independentista aguarda o relatório da Procuradoria-Geral sobre a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia que deitou por terra a intenção das autoridades espanholas de impedir a tomada de posse do líder do partido, Oriol Junqueras, que foi eleito eurodeputado nas últimas eleições e que continua preso apesar das instâncias europeias terem invocado a imunidade do dirigente independentista.

Se o relatório for favorável à sentença proferida pelo tribunal do Luxemburgo, a ERC volta às negociações para concluir um acordo com o PSOE. Em entrevista à Europa Press, Marta Vilalta referiu progressos nas negociações, incluindo na exigência do reconhecimento de que existe um conflito político entre a Catalunha e Espanha e que deve ser resolvido através do diálogo numa mesa de conversações onde os republicanos pedem que tudo possa ser discutido, que os governos catalão e espanhol dialoguem em pé de igualdade e que haja um calendário e garantias de cumprimento dos acordos.

No sábado, a ERC realizou o seu congresso no qual aprovou um documento político que inclui um novo referendo como objetivo. Vilalta insiste que esta ideia é "compatível" com a negociação socialista, já que um dos pontos que esta mesa de diálogo deve ter é que tudo possa ser discutido.

As negociações, que são vistas pela direita espanhola como uma traição, levaram já a que o Congresso de Deputados estabelecesse os dias 27, 28 e 29 de dezembro como possíveis para um eventual debate de investidura. Contudo, a Procuradoria-Geral não emitiu ainda o parecer sobre a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia e recordou que o prazo dado pelo Tribunal Supremo para se pronunciar não termina até 2 de janeiro. O governo espanhol, que tem sido acusado de interferir nas decisões da justiça, tem permanecido em silêncio para evitar mais críticas da oposição.

O Público refere várias fontes que afirmam haver uma decisão do departamento que presta assistência jurídica ao Estado e a outras instituições públicas que reconhece a Oriol Junqueras o direito de receber a acreditação como eurodeputado mas não há consenso sobre as condições em que pode fazê-lo, escoltado e devolvido à prisão ou se deve permanecer em liberdade, já que teria de ir a Bruxelas.

Isto torna ainda mais difícil a tomada de posse a 30 de dezembro como pretende Pedro Sánchez. No entanto, esta data ainda é possível se houver um pronunciamento do Ministério Público esta terça-feira com o qual a ERC concorde. No entanto, os prazos são extremamente apertados, já que ambas as delegações teriam de se reunir novamente, tornar público o acordo tal como se comprometeram a fazê-lo e, além disso, teria de ser endossado pelas lideranças de ambas as formações políticas.

