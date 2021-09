Nas últimas semanas, vários responsáveis líbios deram a entender que as eleições poderiam ser adiadas ou mesmo separadas devido a disputas entre a região leste e ocidental e a obstáculos legais, administrativos e logísticos.

Líbia

Alemanha reabre embaixada em Tripolí fechada desde início da guerra em 2014

Lusa Nas últimas semanas, vários responsáveis líbios deram a entender que as eleições poderiam ser adiadas ou mesmo separadas devido a disputas entre a região leste e ocidental e a obstáculos legais, administrativos e logísticos.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Heiko Maas, reabriu esta quinta-feira a embaixada do seu país em Trípoli, fechada desde o início da guerra civil na Líbia, em 2014.

“Hoje, ao reabrir esta embaixada, estamos a trabalhar para aprofundar esforços para ajudar os líbios a construir um futuro melhor. Com este ato, queremos mostrar que a Alemanha é um parceiro comprometido com a Líbia e que continuará a sê-lo, e que queremos voltar a ter uma palavra a dizer na capital líbia”, afirmou o ministro durante a cerimónia de reabertura da representação diplomática.

Horas antes de aterrar na capital da Líbia, Maas elogiou o “progresso do país” e alertou que a Alemanha quer “que a Líbia continue no caminho" que iniciou há um ano com o acordo de cessar-fogo negociado pela Rússia e Turquia e a formação do novo do Governo Nacional de Unidade transitório líbio (GNU) no Fórum para o Diálogo Político na Líbia, um organismo criado pela ONU.

Defesa da UE. François Bausch e homólogos europeus discutem missões no estrangeiro O vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa, François Bausch, participa, entre esta quarta e quinta-feira, no Conselho informal de ministros da Defesa da União Europeia (UE), na Eslovénia.

Maas sublinhou ainda a necessidade de consolidar esse caminho através da realização, na data prevista, das eleições presidenciais e legislativas, marcadas para 24 de dezembro.

Durante a sua visita, o chefe da diplomacia alemã encontrou-se com o primeiro-ministro líbio em exercício, Abdulhamid al Dbeiba, para discutir os últimos desenvolvimentos políticos no país do norte da África, a possibilidade de avançar para as eleições e os desafios pela frente.

Depois de anos de guerra civil, o Fórum para o Diálogo Político na Líbia (FDPL) elegeu, em março passado, um novo conselho presidencial e um novo Governo de transição que deve liderar o país até as eleições presidenciais e legislativas de dezembro.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.