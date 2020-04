Uso recreativo da planta mantém-se ilegal

Líbano torna-se primeiro país árabe a legalizar plantação de canábis

Fez-se História no mundo árabe. Esta terça-feira, o parlamento libanês aprovou a legislação que visa legalizar o cultivo de canábis para fins medicinais e industriais.

Embora nesta altura a economia do país esteja em colapso, e tendo em conta que esta nova lei tem o potencial de estimular a economia com a criação de uma nova indústria e de novos produtos para exportação, esta não é uma discussão recente no país.



Na verdade, trata-se de uma medida que já estava na ordem do dia das recomendações de especialistas em economia do governo libanês. Um relatório publicado em 2018 pela empresa de consultoria internacional McKinsey & Co. estimou o valor da produção de canábis do país em cerca de 4 mil milhões de dólares.

Segundo o jornal libanês The Daily Star, de acordo com a nova lei, o cultivo de canábis pelos agricultores será regulamentado dentro do país. Embora a planta seja há muito cultivada "ampla e abertamente no Líbano, especialmente no Vale de Bekaa oriental do país", este era estritamente ilegal.



O uso recreativo da planta está ainda fora da lei. Algumas das preocupações sobre esta nova lei incluem "não alterar as punições e sanções para uso recreativo - que continuam a ser ilegais nos termos da nova lei -, por exemplo, onde muitos advogados e ativistas propuseram programas de reabilitação em vez de penas de prisão", lê-se no mesmo jornal.

A intenção desta medida é alcançar os mercados externos para fins medicinais e industriais. Segundo o mesmo jornal, ao abrigo da nova legislação, o Líbano terá também como objectivo promover uma nova indústria legal de produtos farmacêuticos de canábis, incluindo produtos de bem-estar e óleo CDB. Os produtos industriais, como as fibras para têxteis, poderão também ser produzidos a partir desta planta.

A Presidência do Conselho de Ministros criará uma autoridade reguladora que irá supervisiona a aplicação desta lei e "emitirá licenças para actividades que vão desde o cultivo da planta até ao transporte, produção, armazenamento, venda e distribuição da mesma". Só os titulares de autorizações poderão trabalhar ao abrigo desta nova lei, lê-se.

Este é um dos factos relativos a esta medida que suscitou várias críticas e gerou preocupação "uma vez que deixa espaço para a corrupção", escreve o jornal, uma vez que a fonte de financiamento desta autoridade não virá do orçamento do governo, mas sim das taxas de licenciamento, o que poderá potencialmente criar um conflito de interesses.







