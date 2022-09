Moscovo garante que é o Ocidente que está a bloquear a rápida reparação do gasoduto Nord Stream, na Alemanha, que se encontra parado.

Crise energética

Kremlin. Sanções do Ocidente são culpadas pelo corte de gás russo

O Kremlin disse esta segunda-feira que o travão no fornecimento de gás russo à Alemanha, através do gasoduto estratégico Nord Stream, foi culpa exclusiva do Ocidente, uma vez que as suas sanções impediram a manutenção das infraestruturas.

"Os problemas com o bombeamento (de gás) surgiram devido às sanções dos Estados ocidentais. Não há outra razão para estes problemas", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Peskov falou alguns dias após o encerramento completo do Nord Stream, um gasoduto crucial para o abastecimento dos europeus, que estão em risco de uma crise energética de grande magnitude neste inverno. "Foram estas sanções (...) que levaram à situação que estamos agora a observar", disse.

O porta-voz do Kremlin também "rejeitou categoricamente" as "tentativas incessantes" do Ocidente de "transferir a responsabilidade e a culpa" para Moscovo. "O Ocidente - neste caso a União Europeia, o Canadá e o Reino Unido - é responsável pelo facto de a situação ter chegado a tal ponto", acrescentou.

Dmitry Peskov justificou mais uma vez a paragem das entregas de gás russo à Alemanha através do gasoduto Nord Stream, pela "manutenção séria" à última turbina que tinha estado a funcionar até então. "Não está a funcionar corretamente, há avarias. Isto faz com que o fluxo pare".

O gigante russo do gás Gazprom disse na semana passada que tinha descoberto "fugas de petróleo" na turbina durante uma operação de manutenção numa estação de compressão na Rússia.

Moscovo afirma que as sanções ocidentais na sequência da ofensiva russa na Ucrânia estão a impedir o regresso de uma turbina Siemens que foi enviada para o Canadá para reparações. A Alemanha, onde a turbina está localizada, afirma que é a Rússia que está a bloquear o regresso desta peça chave.





