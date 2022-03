Na noite após a ronda de negociações em Istambul, o Kremlin garante que "nada de muito promissor" terá resultado do encontro. Vários locais em território ucraniano continuam sob ataque, apesar da promessa russa de reduzir a "presença militar" no país.

Kremlin relutante com negociações. "Há muito, muito trabalho a fazer"

A ronda de negociações entre a Rússia e a Ucrânia, realizadas na Turquia, teve saldo positivo, segundo responsáveis dos dois países logo a seguir ao encontro. No ar ficou um possível encontro entre Volodymir Zelensky e Vladimir Putin e um avanço nos termos da discussão do cessar-fogo, com a Ucrânia a aceitar permanecer neutra e a Rússia a garantir um abrandamento da presença militar.

No entanto, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, fez questão de travar expectativas, aos realçar as dificuldades para alcançar um cessar-fogo. Peskov apelidou de "positiva" a vontade dos negociadores ucranianos de começar a apresentar propostas específicas no papel, "mas quanto ao resto, não podemos relatar nada de muito promissor, nenhum avanço. Ainda há muito, muito trabalho pela frente", disse Peskov.

A Rússia ainda não deu uma resposta oficial, mas um representante afirmou na terça-feira que estava a cortar operações militares perto de Kyiv e Chernihiv, naquilo a que chamou um esforço para aumentar a confiança.

Realidade no terreno

Na noite após as negociações na capita turca, "não houve uma região sem sirenes a tocar", tendo sido registados vários bombardeamentos e combates, confirmou um porta-voz ucraniano do ministério do Interior, Vadym Denysenko citado pela CNN.

De manhã a situação repetiu-se, "em particular no Donbass - Kramatorsk e Bakhmut, na cidade e na região de Kiev... Houve bombardeamentos em Chernihiv. Houve bombardeamentos em Khmelnitskyi. Em Kiev, vários rockets foram abatidos sobre a capital", disse o porta-voz. "Por isso não se pode dizer que, até ao momento, os russos tenham reduzido a intensidade das hostilidades em Kiev e Chernihiv. Podemos dizer sim que, de facto, certas unidades e equipamentos estão a mover-se para o território da Bielorrússia, mas parece mais uma operação de rotação e recuperação do que uma verdadeira cessação das hostilidades", defendeu.

O presidente da Câmara de Chernihiv, no norte da Ucrânia, disse que a cidade foi alvo de um "ataque colossal", depois da Rússia prometer que iria reduzir a atividade militar na região. "Esta é mais uma confirmação de que a Rússia mente sempre", disse Vladyslav Atroshenko, em entrevista à CNN Internacional.

O autarca confirmou que após o anúncio da redução da atividade militar na região, os ataques à cidade intensificaram-se. "Hoje tivemos um ataque colossal no centro de Chernihiv. Vinte e cinco pessoas ficaram feridas e agora estão em hospitais. São todos civis".

Cruz Vermelha sob ataque

De acordo com a AFP, o edifício da Cruz Vermelha em Mariupol terá sido atingido por ataques russos nesta quarta-feira.

"Em Mariupol , os ocupantes visaram a um edifício do Comité Internacional da Cruz Vermelha", disse Lyudmyla Denisova, comissária do parlamento ucraniano para os direitos humanos, num comunicado divulgado nas redes sociais. "Aviões e artilharia inimigas dispararam contra um edifício marcado com uma cruz vermelha sobre fundo branco, indicando a presença de feridos ou carga civil ou humanitária", disse.

(Com agências)

