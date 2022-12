O presidente dos EUA disse "que as negociações só seriam possíveis depois de Putin deixar a Ucrânia", o que Moscovo "obviamente" rejeita, disse o porta-voz do Kremlin.

Guerra na Ucrânia

Kremlin rejeita as condições de Biden para conversações com Putin

AFP O presidente dos EUA disse "que as negociações só seriam possíveis depois de Putin deixar a Ucrânia", o que Moscovo "obviamente" rejeita, disse o porta-voz do Kremlin.

O Kremlin rejeitou, esta sexta-feira, as condições mencionadas, na quinta-feira, pelo presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, que disse estar disponível para falar com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, se este retirasse as suas tropas da Ucrânia.

PM da Finlândia: Guerra mostra que UE "não é suficientemente forte" "Neste momento, estaríamos em apuros sem os Estados Unidos", referiu Sanna Marin, esta sexta-feira, em visita à Austrália.

O presidente dos EUA "disse de facto que as negociações só seriam possíveis depois de Putin deixar a Ucrânia", o que Moscovo "obviamente" rejeita, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. "A operação militar continua", sublinhou.

Na quinta-feira, Joe Biden disse estar "pronto" para falar com Vladimir Putin para "procurar uma forma de acabar com a guerra" na Ucrânia. Contudo, estabeleceu como primeira condição a retirada das tropas russas. "Se for esse o caso, então, em consulta com os meus amigos franceses e com a NATO, teria todo o gosto em sentar-me com Putin para ver o que ele tem em mente. Ele ainda não o fez", disse o presidente americano, numa conferência de imprensa conjunta com o presidente francês, Emmanuel Macron, que está de visita oficial aos EUA.

Embaixador ucraniano em Espanha quer que Rússia seja declarada Estado terrorista Na quarta-feira, a embaixada da Ucrânia em Madrid recebeu um envelope com material explosivo, endereçado ao embaixador.

Apesar de rejeitar as condições prévias propostas por Biden, Putin "está e permanece aberto a contactos, a negociações", afirmou o porta-voz do Kremlin.

Peskov lembrou, no entanto, que os Estados Unidos não reconhecem a anexação de quatro territórios ucranianos, operada em setembro, por parte de Moscovo, o que "complica significativamente" a procura de uma base de entendimento comum "para um possível diálogo", acrescentou.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.