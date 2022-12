O Kosovo independente foi reconhecido por cerca de 100 países, incluindo Portugal e os Estados Unidos, que mantêm forte influência sobre a liderança kosovar, e a maioria dos Estados-Membros da UE.

Kosovo formaliza pedido de adesão à União Europeia

Os principais líderes políticos do Kosovo assinaram esta quarta-feira, em Pristina, o pedido de adesão à União Europeia (UE) da antiga província sérvia, num dia que consideram “histórico” mas que implica um “longo caminho”.

Os dirigentes kosovares decerto que faziam alusão ao facto de cinco Estados-membros da União Europeia (Espanha, Roménia, Grécia, Eslováquia e Chipre) não reconhecerem a independência do Kosovo, proclamada de forma unilateral em 2008 e com a firme oposição de Belgrado.

O primeiro-ministro kosovar, Albin Kurti, pugnou pela “unidade interna” para ultrapassar obstáculos, enquanto a Presidente kosovar, Vjosa Osmani, assumiu durante a cerimónia que a adesão é um objetivo “a longo prazo”, segundo indicou a agência noticiosa Kosova Press.

“Estamos a dar um passo positivo até ao cumprimento do sonho, aproximar o nosso país mais um passo em direção à UE. Para o Kosovo, não há outra alternativa”, disse.

Nas suas declarações após a assinatura do documento - também firmado por Vjosa Osmani e pelo presidente do parlamento, Glauk Konjufca - o primeiro-ministro kosovar sublinhou tratar-se “de um momento histórico”.

Os progressos “dependerão do nosso compromisso com reformas profundas e progressistas” e a rapidez do processo “também vai depender de nós”, adiantou Kurti.

Por sua vez, Konjufca pediu aos Estados-membros da UE que apoiem “com unanimidade” esta “primeira etapa oficial no caminho de adesão do Kosovo”.

Belgrado nunca reconheceu a secessão unilateral do Kosovo declarada há mais de 18 anos e proclamada na sequência de uma guerra iniciada com uma rebelião armada albanesa em 1997 que provocou 13.000 mortos, na maioria albaneses, e motivou uma intervenção militar da NATO contra a Sérvia em 1999, à revelia da ONU.

Desde então, a região tem registado conflitos esporádicos entre as duas principais comunidades locais, num país com um terço da superfície do Alentejo e cerca de 1,7 milhões de habitantes, na larga maioria de etnia albanesa e religião muçulmana.

O Kosovo independente foi reconhecido por cerca de 100 países, incluindo Portugal e os Estados Unidos, que mantêm forte influência sobre a liderança kosovar, e a maioria dos Estados-Membros da UE.

A Sérvia continua a considerar o Kosovo como parte integrante do seu território e Belgrado beneficia do apoio da Rússia e da China, que à semelhança de dezenas de outros países (incluindo Índia, Brasil ou África do Sul) também não reconheceram a independência do Kosovo.

A UE considera a normalização das relações entre a Sérvia e o Kosovo, que nos últimos meses se têm vindo a deteriorar, como condição indispensável para uma potencial adesão dos dois países.

A Sérvia formalizou o pedido de adesão à UE em 2009, com o estatuto oficial de candidato concedido em 2012. A conclusão das negociações de adesão, que prosseguem apesar de diversos obstáculos, está prevista para o final de 2024.

