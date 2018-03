Líder da Coreia do Norte reuniu-se com o homólogo chinês, Xi Jinping, antes das cimeiras com a Coreia do Sul e os Estados Unidos.

Kim Jong-Un visitou a China

Esta segunda e terça-feiras, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, visitou a China e reuniu-se com o homólogo chinês, Xi Jinping, de acordo com as imagens divulgadas pela imprensa oficial chinesa.

A visita acontece a poucas semanas das cimeiras com a Coreia do Sul e com os Estados Unidos e trata-se da primeira visita oficial de Jong-Un desde a sua nomeação para o topo da hierarquia norte-coreana, registada há seis anos.



Citado pela agência de notícias KCNA, Kim Jong-Un afirmou: "Não podia haver dúvidas de que a minha primeira visita teria de ser à capital chinesa. Este é o meu dever solene como alguém que deve valorizar os laços estabelecidos ao longo de gerações".







