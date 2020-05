Dado como morto, o líder norte-coreano pôs fim aos rumores. Donald Trump não comenta.

Kim Jong-Un reaparece ao fim de três semanas

Kim Jong-Un voltou a ser visto em público depois de 20 dias de ausência, contradizendo assim os rumores sobre sua saúde. A notícia foi avançada pela agência de notícias norte-coreana KCNA.

Citada pela sul-coreana Yonhap, a notícia começou a correr o mundo. Kim Jong-Un não era visto desde 11 abril. Escolheu o Dia do Trabalhador para partipar na cerimónia de inauguração de uma fábrica de fertilizantes em Sunchon, província de Phyongan do Sul. A imprensa local relata que o líder da Coreia do Norte foi recebido com "retumbantes aplausos" pelos trabalhadores.

A aparição de Kim Jong-Un não seria notícia se os rumores sobre o seu estado de saúde não se tivessem propagado nas últimas três semanas. As especulações surgiram depois do "saudoso líder" ter falhado os os eventos comemorativos dos 108 anos da morte do avô, Kim Il-sung, a 15 de abril.

O site de celebridades TMZ chegou a avançar que o norte-coreano estava morto. O ministro da Unificação da Coreia do Sul, Kim Yeon-Chul, disse ter provas convincentes que o líder do país vizinho estava em isolamento profilático, tendo, inclusivamente, sido submtido a uma cirurgia cardíaca. Os serviços de inteligência de Taiwan admitiam que Kim estava "muito doente".

Logo na terça-feira, o jornal norte-coreano NK PRO desmentiu os rumores com imagens de satélite que mostravam movimentos de barcos frequentemente utilizados por Kim na região de Wonsan. A cidade portuária, situada ao sul do Mar do Japão, é conhecida pelas praias e pelos extensos areais.

Entretanto, confrontado com a aparição de Kim, o presidente dos EUA, Donald Trump, limitou-se a dizer que pretende comentar o assunto "no momento apropriado".

