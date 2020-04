Reina o mistério sobre o desaparecimento do líder norte-coreano que não é visto há dez dias. Noticia-se que a sua saúde está em risco após uma cirurgia ao coração. Não há confirmações.

Kim Jong-un poderá estar gravemente doente, segundo os EUA

Por tradição, no dia 15 de abril, aniversário do nascimento do seu avô e a principal festividade nacional, Kim Jong-un visita o Palácio do Sol de Kumsusan e presta tributo ao fundador da Coreia do Norte, com ampla cobertura dos ‘media’ controlados pelo regime.



Só que este ano, o líder sul-coreano, de 36 anos, não compareceu à cerimónia nem realizou a tradicional visita ao mausoléu de Pyongyang, onde permanece o corpo do seu avô Kim Il-sung, o que surpreendeu o país e levantou suspeitas sobre o seu estado de saúde. Há dez dias que não é visto em público.

Fontes norte-americanas do governo dos EUA avançaram à imprensa norte-americana que Jong-un poderá estar gravemente doente, na sequência de uma cirurgia ao coração, segundo notícias de dissidentes norte-coreanos. Um artigo publicado pelo Daily NK, um ‘media‘ digital produzido em Seul por dissidentes norte-coreanos com ampla rede de contactos no país vizinho assegurou que Kim “se submeteu recentemente a uma operação cardiovascular”.

O texto do Daily NK assegura que as causas da alegada operação ao coração do líder norte-coreano são “o tabagismo, a obesidade e excesso de esforço”.



Trump deseja melhoras

O Governo norte-americano já anunciou estar a “a acompanhar muito de perto” as informações sobre alegados problemas de saúde que afetam o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, assegurou hoje Robert O’Brien, conselheiro de Segurança Nacional da administração de Donald Trump.

"Estamos a seguir essas informações de muito perto”. Disse O’Brien ao intervir num programa da cadeia televisiva norte-americana Fox.

Na sua intervenção no programa “Fox & Friends”, O’Brien assegurou que apesar da crise do novo coronavírus os Estados Unidos permanecem com “um olho observador sobre os acontecimentos que ocorrem na Coreia do Norte, assim como em outras partes do mundo”.

O próprio Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desejou esta terça-feira "as melhoras" ao seu homólogo norte-coreano.

“Só quero dizer a Kim Jong-un que lhe desejo as melhoras. Se o seu estado de saúde é o mencionado nos meios de comunicação social é uma situação muito preocupante”, afirmou o presidente norte-americano, citado pela AFP.

Seul nada confirma

Contudo, Kang Min-seok, porta-voz da Presidência da Coreia do Sul disse que “nada confirma os rumores sobre a saúde do Presidente Kim Jong-un”. Este país que monitoriza a Coreia do Norte assegurou que não detetou “atividade inabitual” na Coreia do Norte, enquanto o Japão optou por não comentar a informação emitida pelos dissidentes norte-coreanos.

Com Lusa

