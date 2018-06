O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, chegou hoje a Singapura, dois dias antes do encontro com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após três meses de preparativos marcados por avanços e recuos.

Mundo 15

Kim Jong-un chegou a Singapura, dois dias antes de encontro histórico

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, chegou hoje a Singapura, dois dias antes do encontro com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após três meses de preparativos marcados por avanços e recuos.

De acordo com a imprensa local, Kim Jong-un aterrou hoje no aeroporto de Changi, Singapura, pouco depois das 15h locais (09h do Luxemburgo).

15 Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP

O aeroporto, tal como toda a cidade de Singapura, está rodeado de medidas de segurança.

A organização do encontro entre Trump e Kim Jong-un foi uma corrida contra o tempo - com uma frenética atividade diplomática em Washington, Singapura, Pyongyang e na fronteira entre as duas Coreias -, em que houve anúncios, ameaças, cancelamentos e retratações surpreendentes. Trump chegou mesmo a anunciar o cancelamento da reunião com Kim Jong-un. Porém, voltou atrás, reconhecendo que havia condições para a sua realização.