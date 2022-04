Presidentes da Polónia, Lituânia, Letónia e Estónia estão a caminho da capital ucraniana, mas convite para Frank-Walter Steinmeier se juntar à delegação não foi bem recebido por Zelensky. Já o chanceler alemão deverá ir a Kiev para tomar "decisões práticas" sobre a entrega de armamento pesado.

Guerra na Ucrânia

Kiev rejeita visita de presidente alemão. Scholz irá para discutir entrega de armas pesadas

O presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, desistiu de se juntar a uma delegação composta pelos presidentes da Polónia, Lituânia, Letónia e Estónia, para uma visita a Kiev, depois de saber que "não era bem-vindo" na Ucrânia.

Esta terça-feira, o chefe de Estado referiu que o seu homólogo polaco sugeriu que viajassem em conjunto ao país com outros líderes para manifestar apoio ao país na sequência da invasão militar russa de 24 de fevereiro, mas "aparentemente não era pretendido em Kiev".

Os comentários de Frank-Walter Steinmeier surgiram após o diário alemão Bild ter citado um diplomata ucraniano não identificado, referindo que, de momento, não era bem-vindo a Kiev por ter mantido no passado relações próximas com a Rússia, quando esteve no Governo de Merkel.

Steinmeier ocupou por duas vezes o Ministério dos Negócios Estrangeiros no decurso dos mandatos da ex-chanceler Angela Merkel, entre 2013 e 2017, e antes foi chefe de gabinete do ex-chanceler Gerhard Schroeder. Nesse período, a Alemanha prosseguiu um intenso diálogo com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e promoveu fortes relações na área da energia.

"Não pode haver um regresso ao normal com a Rússia de Putin"

Na semana passada, Steinmeier admitiu erros políticos face a Moscovo no decurso das suas anteriores funções de chefe da diplomacia alemã e disse esta terça-feira, no decurso de uma visita oficial a Varsóvia, que não imagina "um regresso ao normal" com uma Rússia governada por Vladimir Putin.

"Não pode haver um regresso ao normal com a Rússia de Putin", considerou o chefe de Estado alemão, que também aludiu à necessidade de aceitar o preço que esta guerra se arrisca a provocar aos países democráticos.

"Esta guerra exigirá o nosso apoio, a nossa capacidade de nos defendermos, a nossa disposição em suportar os custos ainda durante muito tempo", considerou.

Steinmeier denunciou ainda "os crimes de guerra russos" cometidos na Ucrânia, defendendo que "devem ser documentados e esclarecidos". "Os autores, os politicamente responsáveis, devem responder", insistiu durante uma conferência de imprensa conjunta com o chefe de Estado polaco, Andrzej Duda, defendendo que "esta barbárie tem de terminar" e apelando a Moscovo que permita uma retirada humanitária dos habitantes da cidade ucraniana de Mariupol.

Scholz deverá ir a Kiev discutir entrega de armamento pesado

Apesar do presidente da Alemanha não ser "bem-vindo" em Kiev, o chanceler Olaf Scholz, deverá deslocar-se à capital ucraniana para "a tomada de decisões práticas", em especial sobre a entrega de armamento pesado à Ucrânia para enfrentar a ofensiva russa, disse hoje um assessor do Presidente ucraniano.

"O presidente [Volodymyr Zelensky] está à espera do chanceler [alemão] para a tomada de decisões práticas imediatas, incluindo a entrega de armas", explicou o assessor Oleksiï Arestovitch, em declarações ao canal público de televisão alemã ZDF.



Berlim já entregou armas defensivas à Ucrânia, mas Olaf Scholz está sob pressão há vários dias, mesmo dentro da sua maioria parlamentar, para autorizar o envio de equipamento ofensivo, em particular veículos blindados.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Economia, duas das figuras com mais peso no Governo, pediram ao chanceler que se pronuncie a favor dessas entregas.

As declarações do assessor ucraniano surgem no contexto de tensão entre a Alemanha e a Ucrânia, após a recusa de Zelensky tem receber Frank-Walter Steinmeier.

Visita de "solidariedade europeia" com a Ucrânia

Entretanto, os presidentes da Polónia, Lituânia, Letónia e Estónia estão a caminho de Kiev para se encontrarem com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Numa publicação hoje divulgada na rede social Twitter é mostrado o exterior de uma carruagem de comboio ucraniana, mas sem serem divulgados mais detalhes sobre a viagem.

“Estamos de visita à Ucrânia para mostrar forte apoio ao povo ucraniano, encontraremos o querido amigo presidente Zelensky”, disse o presidente da Estónia, Alar Karis, na sua publicação.

O objetivo da visita de hoje dos quatro líderes é o de mostrar "solidariedade europeia" para com a Ucrânia, explicaram fontes da presidência polaca, citada pela agência Efe.



(Com Lusa)

