Kiev. Maioria dos residentes voltou a ter água e luz

Guerra na Ucrânia Parlamento Europeu aprova empréstimo de 18 mil milhões de euros a Kiev

Para beneficiar do empréstimo, entregue em prestações trimestrais, a Ucrânia terá de realizar reformas para reforçar as instituições do país e “prepará-lo tanto para a reconstrução como para o seu caminho rumo à adesão à UE”.