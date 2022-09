No início de setembro, o Exército ucraniano anunciou, pela primeira vez, uma contraofensiva no sul.

Guerra na Ucrânia

Kiev diz que a reconquista de Izium "está em curso"

Lusa

As forças ucranianas estão a recuperar o controlo de cidades e vilas ao redor da cidade estratégica de Izium na sua contra-ofensiva no leste da Ucrânia contra as forças russas, anunciou hoje o Governo ucraniano.

"A libertação de partes do território nos distritos de Kupiansk e Izium, na região de Kharkiv, está em curso", anunciou o Estado-Maior ucraniano no 200.º dia do conflito.

Kiev já havia anunciado que as suas tropas haviam entrado em Kupyansk.

Rússia confirma retirada da região de Kharkiv, segunda principal cidade ucraniana As declarações da Rússia surgem no mesmo dia em que as forças ucranianas anunciaram ter recuperado a cidade de Kupiansk, no leste da Ucrânia.

No início de setembro, o Exército ucraniano anunciou, pela primeira vez, uma contraofensiva no sul, antes de realizar durante a semana passada um avanço surpreendente contra as linhas russas no nordeste, na região de Kharkiv.

Depois de anunciar a libertação de cerca de 30 localidades na sexta-feira, o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse no sábado que o Exército ucraniano tomou cerca de "2.000 quilómetros de território" em setembro.

Este domingo, ao realizar o ponto de situação, o Exército esclareceu que eram cerca de 2.000 quilómetros quadrados de território, recuperados das forças russas nos últimos dias.

A Rússia anunciou no sábado que havia "retirado" as suas forças presentes "nas regiões de Balakliia e Izium", a fim de "fortalecer" o seu sistema em torno de Donetsk, mais ao sul, uma das capitais dos separatistas pró-russos.

Ucrânia reivindica avanços no sul e recaptura de cidade chave do leste Esta nova vitória de Kiev na região de Kharkiv pode afetar significativamente a capacidade da Rússia de reabastecer e fornecer apoio logístico eficaz às suas posições na Frente Oriental.

A ofensiva militar lançada em 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de quase 13 milhões de pessoas – mais de seis milhões de deslocados internos e quase sete milhões para os países vizinhos -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções em todos os setores, da banca à energia e ao desporto.

A ONU apresentou como confirmados 5.587 civis mortos e 7.890 feridos, sublinhando que os números reais são muito superiores e só serão conhecidos no final do conflito.

