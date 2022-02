No entanto, os ataques russos continuam naquela que é a segunda maior cidade da Ucrânia. "Neste momento, a ofensiva contra a cidade ainda está em andamento. Eu ouço as explosões o tempo todo - mesmo sabendo que Kharkiv é 100% controlada pela Ucrânia", disse um morador à BBC.

Guerra

Tropas russas entram em Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana

E a Ucrânia, resiste. Até quando, não se sabe, e esse parece ser o trunfo de Putin. As tropas russas conseguiram entrar na segundqa maior cidade do país - Kharkiv - mas forças ucranianas dizem que repeliram o ataque. Mas os confrontos foram ferozes, relatam jornalistas da BBC, a partir da Polónia.

Foram milhares os ucranianos que passaram a noite em porões e abrigos ouvindo os intensos bombardeamentos das foras russas. "A onda da explosão foi tão forte que os meus ouvidos estalaram", disse um dos moradores de Kharkiv.

Uma torre residencial de nove andares foi atingida e morreu uma mulher idosa, enquanto cerca de 60 pessoas sobreviveram depois de se esconderem no porão. AS tropas russas também explodiram um gasoduto nas proximidades, de acordo com uma agência de comunicação estatal ucraniana.

Na Ucrâmia, há medo, mas acima de tudo orgulho pela resistência que o povo e as tropas ucranianas estão a demonstrar.

No entanto, os ataques russos continuam. "Neste momento, a ofensiva contra a cidade ainda está em andamento. Eu ouço as explosões o tempo todo - mesmo sabendo que Kharkiv é 100% controlada pela Ucrânia", disse um morador à BBC, que nao quis ser identificado.

Mas Maria Avdeev, outra moradora, disse que grupos de tropas russas foram eliminados "um a um" pelos militares ucranianos. "Além disso, vários soldados e oficiais russos foram capturados, então basicamente não reagiram, quando viram que não tinham outra opção", acrescentou.

O mesmo afirmou o governador local da cidade: as forças ucranianas garantiram o controle total de Kharkiv este domingo, após combates de rua com as tropas russas

A extensão total das baixas na Ucrânia é muito difícil de confirmar. O comissário de direitos humanos do país diz que 210 civis foram mortos. Até agora, as Nações Unidas registaram 64 mortes de civis e muitos feridos, e dizem esperar que o número real seja muito maior. A Ucrânia diz que 4.300 militares russos morreram até agora, mas até mesmo as autoridades ucranianas dizem que não podem confirmar esses números.

























