O exército russo tem intensificado o seu ataque contra as cidades ucranianas nos últimos dias.

Guerra na Ucrânia

Kiev acorda com várias explosões fortes e colunas de fumo

AFP Ouviram-se várias explosões estrondosas ao amanhecer desta quarta-feira em Kiev, seguidas de colunas de fumo negro no céu, observou a AFP, numa altura em que o exército russo tem intensificado o seu ataque contra as cidades ucranianas nos últimos dias.

Por volta das seis da manhã (05h00 GMT), pelo menos três fortes explosões soaram no oeste da capital, que já tinha sido alvo de bombardeamentos no dia anterior e se encontra sob recolher obrigatório até quinta-feira de manhã.



Várias colunas espessas de fumo negro foram rapidamente observadas no céu da cidade, como no dia anterior, quando várias investidas russas atingiram edifícios residenciais.

Kiev vai estar 35 horas em recolher obrigatório a partir das 20:00 locais Os combates intensificaram-se nos últimos dias em torno de Kiev, que está quase completamente cercada. Mais da metade de seus três milhões de habitantes fugiram. A capital está "sitiada", segundo um assessor do presidente ucraniano

Mais explosões foram ouvidas de manhã cedo.

Não houve relatos imediatos de baixas ou pormenores das autoridades locais, mas a imprensa não foi autorizada a circular pela cidade, que se encontra sob tensão devido ao recolher obrigatório.

Na terça-feira, pelo menos quatro pessoas foram mortas e cerca de 40 salvas num edifício de apartamentos no distrito ocidental de Sviatoshin, em Kiev, após um ataque russo ter causado um incêndio, de acordo com as autoridades locais. Pelo menos dois outros ataques tinham deixado várias pessoas feridas na cidade.

Três semanas após a invasão da Ucrânia, o exército russo intensificou o seu ataque nos últimos dias, visando cidades onde os combates têm sido violentos, como Kharkiv (norte), os subúrbios de Kiev, Mariupol (sul) ou Mykolaïv (sul), mas também no oeste do país.