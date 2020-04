O novo líder do Partido Trabalhista comprometeu-se a fazer uma oposição construtiva durante a crise do novo coronavírus.

Ker Starmer substitui Jeremy Corbyn à frente dos trabalhistas britânicos

O novo líder do Partido Trabalhista comprometeu-se a fazer uma oposição construtiva durante a crise do novo coronavírus.

No Reino Unido, o Partido Trabalhista elegeu o moderado Keir Starmer como líder da formação política em substituição de Jeremy Corbyn. Com 57 anos, o advogado de direitos humanos é agora o novo líder da oposição a Boris Johnson depois de ter sido escolhido num processo eleitoral interno que envolveu quase 800 mil membros do partido e das suas organizações associadas, sobretudo, sindicatos.

Starmer, até agora porta-voz da oposição ao Brexit, obteve 56,2% dos votos e chegou ao seu lugar em condições muito diferentes daquelas em que concorreu. O seu objetivo era preservar a mensagem radicalmente de esquerda do último programa eleitoral de Corbyn mas livrar-se do sectarismo que os críticos do político veterano lhe atribuíam.

O novo líder trabalhista tem agora como missão traçar a estratégia do principal partido da oposição no meio da crise do novo coronavírus em que o governo aparece sob os focos mediáticos. A notícia da sua nomeação coincidiu com a carta que Boris Johnson enviou a todos os partidos políticos solicitando a sua cooperação. "Como líderes, temos o dever de trabalhar em conjunto num momento de emergência nacional", afirma no comunicado.

A resposta de Starmer ao primeiro-ministro britânico surgiu na mensagem de vitória das eleições internas divulgada nas redes sociais: "Em tempos como estes precisamos de um bom governo, que salve vidas e proteja o nosso país. É uma grande responsabilidade e, quer tenhamos ou não votado a favor deste governo, todos confiamos no seu bom desempenho. Pelo interesse geral, faremos a nossa parte. Sob a minha liderança, vamos colaborar de forma construtiva com o governo. Não nos oporemos em nome da oposição nem faremos exigências impossíveis, teremos a coragem de apoiar o governo quando este tiver razão", afirmou o novo líder trabalhista.

No entanto, Starmer advertiu também Johnson de que o seu apoio não será incondicional: "Vamos analisar as propostas e medidas, e quando virmos erros, um governo que falha ou decisões não tomadas com a rapidez suficiente, vamos denunciá-lo". E com o mesmo objetivo que o governo: salvar vidas e proteger o nosso país. Trata-se de um objectivo comum”, acrescentou.

Starmer manteve durante todas estas semanas uma vantagem confortável sobre as suas outras duas rivais, Rebecca Long-Bailey, herdeira direta de Corbyn e da sua política durante anos, e Lisa Nandy, muito crítica em relação à liderança actual. O novo líder da oposição conseguiu manter durante a sua campanha um equilíbrio na mensagem que apresentou como a mudança gradual de imagem e conteúdo de que os Trabalhistas necessitam, após a retumbante derrota eleitoral de dezembro passado.

O parlamento britânico suspendeu os trabalhos até 21 de abril, prolongando as férias da Páscoa, estando em análise a possibilidade de realizar sessões de forma remota por videoconferência.

Na atualização dos dados feita hoje, o Ministério da Saúde indicou que o número de mortes de pessoas infetadas com covid-19 aumentou em 708 nas últimas 24 horas no Reino Unido, fazendo o total subir para 4.313.

O número de casos de pessoas diagnosticadas com a doença também aumentou em 3.735 desde sexta-feira, para 41.903, acrescentou a mesma fonte.

