Com o apoio de um democrata, o Senado votou de forma favorável para que a nomeação seja submetida a votos.

Kavanaugh mais perto do Supremo Tribunal

O juiz Brett Kavanaugh está mais perto do Supremo Tribunal, depois de o Senado norte-americano ter decidido, por 51 votos contra 49, que se avance para a votação final sobre a sua nomeação, de acordo com a imprensa norte-americana e internacional.

Essa votação deverá realizar-se durante o dia de hoje, apesar das acusações de violação e agressões sexuais de que o juiz apoiado por Donald Trump é alvo por parte de várias mulheres.



Do lado republicano, Jeff Flake, o senador do Arizona que pedira o adiamento do processo durante uma semana para que fosse realizada uma investigação do FBI, votou a favor, enquanto Lisa Murkowski, eleita pelo Alasca, deu parecer negativo. A votação favorável incluiu um representante dos democratas, o senador Joe Manchin, eleito pela Virgínia Ocidental.

O juiz foi acusado de violação e agressões sexuais por três mulheres, tendo Christine Blasey Ford sido a primeira e chegado mesmo a prestar declarações ao Comité Judicial do Senado. Kavanaugh, que também depôs perante o Comité Judicial, negou sempre as acusações.



Depois de ouvir as declarações de Christine Blasey Ford, Trump manteve o apoio ao juiz e chegou a tentar ridicularizar o depoimento de Ford durante um comício.

Entretanto, o Comité Judicial, por insistência do republicano Jeff Flake, pediu que o FBI investigasse durante uma semana para tentar esclarecer a questão, mas não ouviu, por exemplo, a terceira mulher que acusara Kavanaugh.



O assunto continua a gerar controvérsia nos Estados Unidos e, durante uma manifestação contra o juiz, mais de três centenas de pessoas foram detidas.



