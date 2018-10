Kavanaugh confirmado no Supremo Tribunal

Votação final no Senado norte-americano foi favorável por 50 votos contra 48. Centenas de manifestantes protestaram à porta do Supremo enquanto decorria a cerimónia de posse do novo juiz e alguns foram detidos.

O juiz Brett Kavanaugh está confirmado no Supremo Tribunal dos Estados Unidos, depois de uma votação final no Senado que lhe foi favorável por 50 votos contra 48 (Steve Daines, senador pelo Oregon, não votou por estar ausente no casamento da filha, o democrata Joe Munchin, da Virgínia Ocidental, votou a favor e a republicana Lisa Murkowski, do Alasca, retirou o voto negativo para que não se alterasse o resultado, segundo noticia a imprensa norte-americana).

Assim se encerra um processo em que o apoiado por Trump esteve rodeado de controvérsia sob acusações de violação e agressões sexuais por parte de três mulheres, tendo Christine Blasey Ford, a primeira a acusá-lo, prestado declarações ao Comité Judicial do Senado. O juiz também depôs perante a mesma entidade, negando sempre as acusações.

Até ao fim houve manifestações contra a nomeação de Kavanaugh para o Supremo Tribunal e, na quinta-feira, mais de três centenas de pessoas foram detidas durante protestos do género. Desta vez, centenas de pessoas concentraram-se junto ao Supremo enquanto decorria a cerimónia de posse do juiz, gritando palavras de ordem contra a sua nomeação e subindo as escadas até à porta, protegida por alguns agentes da autoridade. Aos poucos, novos elementos da polícia surgiram e conduziram os manifestantes até uma zona mais distante da porta do Supremo Tribunal. Os que se recusaram a abandonar o topo da escadaria acabaram por ser detidos.

Ao mesmo tempo, o presidente norte-americano regozijava-se com o desfecho do caso. "Acabei de felicitá-lo pela nomeação, porque é incrível aquilo a que foi submetido, tal como a sua família, e considero-o uma pessoa fantástica. Agradeço a rapidez do FBI e o trabalho do Departamento de Justiça. Estamos muito orgulhosos pela sua presença no Supremo Tribunal e vai lá ficar durante muitos anos", disse Donald Trump antes de participar em mais um comício sobre as eleições de 6 de novembro próximo.

A partir de agora, o Supremo Tribunal passa a ter maioria de juízes conservadores e adivinham-se novas polémicas em função de recursos a propósito de diversas leis estaduais - por exemplo, casos relativos a regras sobre aborto no Arkansas ou no Iowa. Mas também situações relacionadas com direitos da comunidade LGBT ou dos imigrantes.









