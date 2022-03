A ex-ministra dos Assuntos Familiares é do mesmo partido de Viktor Orban, que governa o país da Europa Central há 12 anos.

Mundo 3 min.

Aliada de Orbán

Katalin Novak torna-se a primeira mulher presidente da Hungria

AFP Katalin Novak tornou-se esta quinta-feira a primeira mulher presidente da Hungria, ex-ministra dos Assuntos Familiares e aliada de Viktor Orbán, que governa o país da Europa Central há 12 anos.

A ex-ministra, de 44 anos, ganhou com 137 votos do parlamento contra 51 do seu rival da oposição, o economista Peter Rona.



Peça central no dispositivo de Orbán que defende uma visão tradicional da família, Katalin Novak enunciou os seus valores num discurso antes da votação.

"Nós, mulheres, criamos crianças, cuidamos dos doentes, cozinhamos, temos de nos desdobrar, ganhar a vida, ensinar, ganhar prémios Nobel", disse ela.

"Conhecemos o poder das palavras, mas podemos ficar em silêncio e ouvir quando necessário, e defender as nossas famílias com mais coragem do que os homens se o perigo espreitar", acrescentou aquela que é também a política mais jovem de sempre no cargo.

A presidente recém-eleita sorriu à chegada ao Parlamento com o seu marido e três filhos, uma presença que "significa muito" para si, de acordo com uma mensagem publicada nas redes sociais.

Legislativas no próximo mês

A sua nomeação para este cargo essencialmente cerimonial ocorre menos de um mês antes de uma eleição parlamentar que promete ser renhida para o Fidesz, o partido de direita encabeçado por Orbán.

Os seis partidos da oposição, unidos numa aliança sem precedentes, esperam derrubar o líder regularmente criticado pela Comissão Europeia por levar a cabo ataques ao Estado de direito desde 2010.

O líder da aliança, Peter Marki-Zay, considerou Katalin Novak "inapta" para o cargo de presidente devido à sua proximidade com Orbán.

Novak tomará posse a 10 de maio, sucedendo a Janos Ader, 62 anos, presidente da Hungria desde 2012.

Natural da cidade de Szeged, é licenciada em economia e direito e passou pelo Sciences-Po Paris [Instituto de Estudos Políticos de Paris] antes de ingressar na ENA (antiga Escola Nacional de Administração Francesa). Katalin Novak é fluente em francês e foi nomeada cavaleira da Legião de Honra em 2019.

No outono passado, teve lugar na primeira fila durante as visitas a Budapeste de Éric Zemmour e Marine Le Pen, os dois candidatos de extrema-direita nas eleições presidenciais francesas.

A revista Forbes nomeou-a a mulher mais influente na vida pública húngara na sua mais recente classificação.

Katalin Novak entrou para o Ministério dos Negócios Estrangeiros como funcionária pública em 2001 e criou os seus três filhos na Alemanha, onde o marido trabalhava, antes de regressar quando Viktor Orbán foi eleito em 2010.

Novak é acusada de ser "fantoche"

Nomeada Secretária de Estado da Família e da Juventude em 2014, tornou-se ministra em 2020, num governo com apenas três mulheres.

Protestante, causou controvérsia em 2020 quando disse num vídeo que as mulheres não precisavam de "competir constantemente" com os homens na vida e de "ganhar tanto".

Katalin Novak foi incumbida de travar o declínio demográfico do país e chegou a dizer que a Hungria não quer "nenhuma imigração e nenhuma substituição populacional".

Como chefe do seu ministério, implementou políticas pró-natalidade que, embora tenham aumentado a taxa de natalidade, não inverteram fundamentalmente a tendência.

Defensora convicta de Viktor Orbán, Katalin Novak defendeu firmemente a lei que proíbe a discussão da "mudança de sexo e homossexualidade" com crianças menores de 18 anos e que provocou um protesto em Bruxelas.

"No Ocidente, a propaganda LGBT+ visa jardins de infância e escolas", disse numa entrevista, argumentando que os homossexuais não devem criar crianças.

Confrontada com as críticas sobre a sua lealdade, Novak insurge-se: "Agora que uma mulher está na presidência, está a ser chamada de fantoche. O que é isso senão desprezo?"