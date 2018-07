O Tribunal Federal da 4ª Região aceitou um pedido de habeas corpus requerido por deputados do Partido dos Trabalhadores e mandou libertar, neste domingo, o antigo presidente brasileiro e candidato presidencial que se encontra preso por causa de uma sentença do caso Lava Jato, que ainda não transitou em julgado.

Justiça manda libertar Lula

O desembargador Rogério Favreto, do Tribunal Federal da 4ª Região (TRF-4), deu razão, segundo garante o diário brasileiro Folha de São Paulo, a um pedido de habeas corpus apresentado na passada sexta pelos deputados Wadih Damous, Paulo Pimenta e Paulo Teixeira, do Partido dos Trabalhadores, pedindo que ele fosse libertado imediatamente, pois não haveria fundamento jurídico para a sua prisão.

O desembargador Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, concedeu habeas corpus ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para suspender a execução de sua pena de 12 anos e um mês no caso triplex. "Cumpra-se em regime de urgência nesta data mediante apresentação do Alvará de Soltura ou desta ordem a qualquer autoridade policial presente na sede da carceragem da Superintendência da Policia Federal em Curitiba, onde se encontra recluso o paciente", escreveu na resolução judicial.

Os magistrados que estão de serviço no TRF-4 confirmaram esta informação ao Folha de São Paulo. Segundo o magistrado Luís Felipe Santo, os parlamentares estão agora na sede da Polícia Federal tentando fazer com que a ordem seja cumprida. Até agora, a polícia recusa-se a aceitar a ordem do tribunal.

